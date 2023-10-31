CHP Kurultayı ne zaman? CHP genel başkan seçimi ne zaman?

KASIM SONUNDA TÜZÜK KURULTAYI

Öte yandan CHP'nin yeni tüzük ve parti programı yazımı ise sürüyor. CHP'de 38. Olağan Kurultay'dan iki hafta sonra da tüzük kurultayı yapılması bekleniyor. Tüzük kurultayında parti tüzüğünün çağdaş hale getirilmesine yönelik değişiklikler ele alınacak.

Bu kapsamda, Avrupa'daki sol partilerin tüzükleri mercek altına alındı. Bunun yanında, Türkiye'deki diğer partilerin tüzükleri de inceleniyor. Yeni tüzükte milletvekili adaylarının ön seçimle belirlenmesi, milletvekillerine dönem sınırı getirilmesi, 60 olan PM üyesi sayısının artırılması gibi değişiklikler bekleniyor.

Öte yandan ilki 30 Eylül'de Güneydoğu illerini kapsayacak şekilde Şanlıurfa'da gerçekleştirilen "Yerel Yönetimler Bölge Toplantıları" devam ediyor.