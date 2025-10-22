Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı CHP Kurultay davası salonunun yeri değiştirildi | Son dakika haberleri

        CHP Kurultay davası salonunun yeri değiştirildi

        CHP'nin 38'inci Kurultayı'nın iptaline yönelik açılan dava, Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binasında bulunan Ankara 25. Hukuk Mahkemesi'nde görülecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 11:00 Güncelleme: 22.10.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Kurultay davası salonunun yeri değiştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen CHP Kurultay davasının salonu küçük ve yetersiz olması gerekçesiyle değiştirildi. Cuma günü görülecek olan duruşma yine Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binasında bulunan Ankara 25. Hukuk Mahkemesinin kullandığı Z-10 numaralı salonda görülecek.

        Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayının iptali istemli dava dosyasının kapsamlı olduğu, Fer'i müdahil vekilleri ve çok sayıda izleyici avukat ve basın mensubu tarafından takip edildiği, hali hazırda kullanılan duruşma salonunun küçük ve yetersiz olduğu bildirildi.

        Cuma günü yapılacak olan duruşmanın, yargılamanın güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmesi yine Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binasında bulunan Ankara 25. Hukuk Mahkemesinin kullandığı Z-10 numaralı salonda görülmesine karar verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Arkadaşına banka kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Arkadaşına banka kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        1 milyon TL'yi çalmıştı... Çelik kasa hırsızına dışkıdan tespit!
        1 milyon TL'yi çalmıştı... Çelik kasa hırsızına dışkıdan tespit!
        Louvre Müzesi soygununun maliyeti: 88 milyon avro
        Louvre Müzesi soygununun maliyeti: 88 milyon avro
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Dayı ile yeğeni bıçakları çekti! Kanlı düello!
        Dayı ile yeğeni bıçakları çekti! Kanlı düello!
        Polonya'da 2 çocuklu ailelere 'sıfır gelir vergisi' dönemi
        Polonya'da 2 çocuklu ailelere 'sıfır gelir vergisi' dönemi
        5 çocuğu yangında öldü... Cezası belli oldu!
        5 çocuğu yangında öldü... Cezası belli oldu!
        Devler Ligi'nde çılgın gece! 9 maçta 43 gol
        Devler Ligi'nde çılgın gece! 9 maçta 43 gol
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Anne oyuncağın içine ses kayıt cihazı koydu! Kâbus kreşe dava!
        Anne oyuncağın içine ses kayıt cihazı koydu! Kâbus kreşe dava!
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        Almanya'da zorunlu askerlik tartışması
        Almanya'da zorunlu askerlik tartışması
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        Habertürk Anasayfa