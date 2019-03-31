31 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer ve kızı Duygu Soyer ile oyunu kullanmak için Sığacık 80.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'na geldi.
AA'nın haberine göre; oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Soyer, seçim çalışmalarının güzel ve tatlı bir telaş olduğunu vurguladı.
Soyer, "Tabii fragman bitti, film başlıyor. Bundan sonrası daha çok daha yoğun olacak. Her seçim bir demokrasi sınavıdır. Bugün de herkesin bu sınavdan başarıyla geçeceğine inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum." diye konuştu.
ZEYBEKCİ: KAZANAN İZMİR'İMİZ OLSUN
Cumhur İttifakı’nın AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, oyunu eşi Ayşen Zeybekci ile birlikte kullandı. Zeybekci, “Kazanan İzmir’imiz olsun, İzmir kazansın diye yola çıktık” dedi.
Cumhur İttifakı’nın AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, oyunu eşi Ayşen Zeybekci ile birlikte Bornova ilçesinde bulunan Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokulu’nda 2327 numaralı sandıkta kullandı. Nihat Zeybekci ve Ayşen Zeybekci’ye, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de eşlik etti.
Oy kullanma işlemi sonrası açıklama yapan Nihat Zeybekci, “Oyumuzu eşimle beraber, il başkanlarımızın refakatinde kullandık. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kazanan İzmir’imiz olsun, İzmir kazansın diye yola çıktık. Biz gönüller yapmaya geldik diye yola çıktık. Bugün de 4 aylık seçim kampanyamızın sonunda oyumuzu kullandık. Milletimizin iradesi üzerinde bugüne kadar hiçbir irade tanımadık. Milletimizin vereceği karar bizim için saygı göstereceğimiz bir karar olacaktır. Milletimiz isabetli karar verecektir. Diliyoruz ki, İzmir’imiz o 21. yüzyılda şehirler yarışındaki yerini alsın. Onu amaçladık, onu hedefledik. İzmir için hayırlı olan, dolayısıyla Türkiye’miz, milletimiz için hayırlı olan seçim sonuçları çıksın inşallah” diyerek AK Parti ve MHP teşkilatları ile basın mensuplarına teşekkür etti. Zeybekci, bir gazetecinin İzmirlilere son mesajını sorması üzerine de, “Artık sandığa giderken son mesaj verecek durumda değiliz ama İzmirlilere şunu diyoruz; İzmir kazansın. Oyunuzu sadece ve sadece kendinize, İzmir’inize ve geleceğinize verin” yanıtını verdi. Ayşen Zeybekci de, “Kazanan İzmir olsun. Sonuçlar hem ülkemize hem de İzmir’imize hayırlı olsun” diye konuştu.
Nihat Zeybekci, daha sonra sınıflara girerek sandık görevlileriyle selamlaştı. Nihat Zeybekci ve Ayşen Zeybekci, oy kullanmaya gelen vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.
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