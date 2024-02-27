REKLAM advertisement1

Cumhuriyet Halk Partisi ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi arasında "Kaybettireceğiz" polemiği yaşandı.

Para Gündem programında Sena Alkan’ın konukları gazeteciler Şükrü Küçükşahin ve Cem Küçük de polemiği yorumladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta TBMM'de yaptığı basın toplantısında, "Bir önceki seçim ile bu seçim arasında şöyle bir fark var. Bir önceki seçimde HDP hiçbir talebi olmadan AK Parti'ye kaybettirmek için her şeyi yapıyordu. Bu seçimde gücünü biraz da muhalefete gösterme isteğinde. Görünürde baktığımızda DEM Parti’nin izlediği strateji de milletvekillerinden okuduğumuz sözcüleri tarafından yalanlanmayan bir şekilde, AK Parti'yle 1 Nisan sonrasına yönelik, yani kayyum atama meselesi başta olmak üzere çeşitli görüşmeler yapılıyor. Bize kazandırmak değil, gerekirse kaybettirmek üzerine bir strateji var, bu çok ortada. DEM'le aramızda bir protokol yok, kent uzlaşısı var. Bizim de oy vereceğimiz adayları olduğunda, o adayları destekleyeceğimizi söyledik DEM'e." şeklinde konuşmuştu.

DEM PARTİLİ SAKIK'TAN YANIT GELDİ

DEM Parti İzmir adaylarının tanıtım toplantısında konuşan Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık da, CHP lideri Özel'in sözlerine yanıt verdi. Sakık, "Evet size kaybettireceğiz. Allah aşkına siz kimsiniz ya? Siz efendi biz köle miyiz?" ifadelerini kullandı.

Sakık açıklamasında şunları kaydetti: "2019'da size destek sunduk. Bu belediyelerde bir cennet yarattık size. Siz döndünüz Kürtlere cehennem hayatı yaşattınız. İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu seçilir seçilmez 'Topal Osman'ın torunuyum' dedi. Biz de Şeyh Sait, Seyit Rıza'nın torunlarıyız. Bunları unutuyorlar. Kürdün oyu ile seçileceksin sonra sırtını Kürtlere döneceksin. Biz bunlarla yol yürüyemeyiz. Genel seçimlerde hesapsız kitapsız demokrasi ve barış için destek sunduk. Ancak onlar gidip Ümit Özdağ ile protokol imzaladılar. Böyle bir partiye nasıl destek veririz? CHP'ye sormak istiyorum. Kürt illerinde ne kadar oy alıyorsunuz ki buralarda aday çıkarıyorsunuz? Bunların hepsi tekçi ve ırkçıdır."