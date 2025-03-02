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        Haberler Gündem Güncel CHP ilçe başkanına, sevgilisine şantaj yaptığı suçlamasıyla dava | Son dakika haberleri

        CHP ilçe başkanına, sevgilisine şantaj yaptığı suçlamasıyla dava

        Antalya'da kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Şengül A.'yı özel görüntülerini yaymakla tehdit edip şantaj yaptığı öne sürülen CHP Kaş İlçe Başkanı Mehmet Vural A. hakkında dava açıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 13:21 Güncelleme: 02.03.2025 - 13:24
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        CHP ilçe başkanına şantaj davası
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        Antalya’da kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Şengül A.'yı (46) özel görüntülerini yaymakla tehdit edip şantaj yaptığı öne sürülen CHP Kaş İlçe Başkanı Mehmet Vural A. (42) hakkında 'zincirleme şantaj' suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        DHA'da yer alan habere göre evli olan CHP Kaş İlçe Başkanı Mehmet Vural A. ile ilişki yaşayan Şengül A., 2023 yılında ayrılmak istediğini söyledi.

        Ancak Mehmet Vural A., bu duruma karşı çıkıp Şengül A.’yı özel görüntü ve fotoğraflarını yaymakla tehdit etti. Bunun üzerine Şengül A., kendisine gönderdiği tehdit ve hakaret içerikli mesajları delil gösterip Mehmet Vural A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Mehmet Vural A., savcılıktaki ilk ifadesinde ilişkiyi ve suçlamaları reddetti. Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında BTK'dan istenen telefon kayıtlarında taraflar arasında iletişim olduğunun belirlenmesi üzerine Mehmet Vural A. ilişkileri olduğunu kabul etti, tehdit ve şantaj suçlamasını reddetti.

        "BEN ERKEĞİM, SEN KADINSIN"

        İddianamede; Mehmet Vural A.'nın Şengül A.'ya üzeri karalanmış bir fotoğraf paylaşımı göndererek, 'Her paylaşımına çıplak resmini atacağım. Çocukların ölüsünü görmek uğruna yemin ettim, hadi bir dene' yazdığının belirlendiği kaydedildi.

        Mehmet Vural A.'nın ayrıca, 'Şımarıklığının bedelini en ağırı ile ödeyeceksin. Seni rezil etmezsem adam değilim', 'Ben erkeğim, sen kadınsın. Bak bakalım insan içine çıkabilecek misin hodri meydan' ifadeleri de iddianamede yer aldı. Mehmet Vural A. hakkında 'Zincirleme şantaj' suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenen iddianame Kaş Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mehmet Vural A.'nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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