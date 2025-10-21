TBMM'de, partisinin grup toplantısında kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasına başlamadan önce, İYİ Parti'den Sakarya Milletvekili seçilen ve eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ailesinin banka hesaplarını incelettiği iddiasıyla İYİ Parti'den ihraç edilen Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır'a, CHP'ye katılması sebebiyle parti rozetini taktı.

DİKBAYIR CHP'YE KATILDI

REKLAM advertisement1

CHP Genel Başkanı Özel, "Tüm Türkiye'ye CHP grubundan sıcak bir merhaba, hoş geldiniz. Sayın Dikbayır, CHP'ye katılmaya, baba ocağına geldi. Kendisine hoş geldiniz diyorum" diye seslendi.

Dikbayır ise, "Ben bu onurlu davet için çok teşekkür ediyorum. 22 aydır bağımsız bir milletvekili olarak beni dostluklarından mahrum etmediler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Pazarlardan artık yiyecek ekmek toplayan emeklilerimizin sesini daha gür duyurabilmek için buradayım. Ben bir avuç çakıl taşı olmaya geldim. Zor bir mücadele vereceğiz ama unutmayalım, Atatürk'ten daha zor durumda değiliz" diye konuştu.

REKLAM

Özel ise Dikbayır'a, "Hayırlı olsun, ailemize hoş geldiniz. Sakarya'dan 2. milletvekilimiz oldu. Gelecek seçimde Sakarya'dan 4 vekil beklediğimizi belirtmek isterim" dedi.

KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ CHP Genel Başkanı Özel, daha sonra parti grubunda özetle şunları söyledi: "Bütün dünya, Türkiye'nin 1'den büyük olduğunu, tek bir kişiye verilemeyeceğini görüyor. KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'ı tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Katılım oranı üzerinden sonucu tartışmaya açanlar kendi adaylarının daha düşük katılımla seçildiğini görürler. Türkiye'den topçular götürdüler KKTC seçimine oraya gidip kamp kurdular. Seçim akşamı Sayın Erdoğan kutlayan bir açıklama yaptı bu olması gerekendir doğrudur. Ama Sayın Bahçeli katılım üzerinden meşruiyet tartışması açmaya çalıştı. Kıbrıs'a plaka numarası vermeye kalktı. Bu yanlıştır. Dünya'ya Kıbrıs'ı tanımaya çağırıyorsanız önce siz oraya saygı duyacaksınız. 1974'te Kıbrıs'ta Barış Harekatı yapılırken ne kadar kararlıysak bugün Kıbrıs halkının kendi yöneticisini seçmesine o kadar saygılıyız. Kimse Kıbrıs'ı Türkiye'nin arka bahçesi olarak görmesin.

Biz bir galibiyet alacaksak önümüzdeki seçimlerde Türkiye'de alacağız. Kıbrıs'ta kazanan kardeş partimizdir ve Sayın Erhürman'ın kullandığı dili doğru buluyorum. Kıbrıs'a plaka verirseniz seçilmiş Cumhurbaşkanına vali muamelesi yaparsanız. Gidin Kıbrıs'a sorun, yavru vatan deyince ne hissediyorlar, kardeş vatan deyince ne hissediyorlar. Kıbrıs'tan alınacak ders, vakti geldiği zaman değişimin önünde kimse duramaz. 19 Mart darbesinin bugün 216. günü. 7 başkanımızın tutuklu olduğu iddianameyi 2 ay sonra çıkardı ancak İBB ile ilgili iddianame ortada yok. 578 sayfalık iddianame. Elinize aldığınızda önemli bir şey okuyacağınızı düşünüyorsunuz. İlk 36 sayfa sanıkların bilgisinden oluşuyor. Aziz İhsan Aktaş 388 ihalenin 300'ünü AK Partili belediyelerden almış ama bu ihalelerle ilgili hiçbir şey yok. 704 yılla yargılanan suç örgütünün lideri ortalıkta gezecek, alt sınırı 4 yıl olan Zeydan başkan, Oya başkan, Kadir başkan aylardır içerde tutulacak. Zeydan Karalar'ın, Aziz İhsan Aktaş'a ödeme yapmadığı ve ödeme yapılması için rüşvet verildiği ileri sürülüyor. Zeydan başkanın Aktaş'a yaptığı ödemeleri ortaya koyacağız. İddianamedeki ifadede sadece duydum' diyor. Ortada bir kanıt yok. 113 yerde duydum dediği söz ile birilerine iftira attırılıyor. Kanıt diye söyledikleri hiçbir şey kanıt değil. Rüşvet verildiğini düşünüyorum diyor ama rüşveti veren iddianamede yok. Diyor ki verilen rüşvet parasıyla yat alındığını duydum diyor iddianamede. Yatın sahibi de diyor 'Yat benim kardeşim'.

578 sayfa iddianame tel tel dökülüyor. Dedim ya yargılanmak için değil, yargılamak için bekliyoruz. Şimdi arkadaşlarımız savunmalarını ortaya koyacaklar. Beşiktaş'ta Rıza Akpolat, belediye meclisinde 1 tane Cumhur ittifakına üye vermedi. Artık arkadaşlarımızı bir gün daha içeride tutmak, Mussolini'nin ön infaz yöntemidir. Derhal tutuksuz yargılamayı bekliyoruz. Arkadaşlarımız hizmet edecekler. İddianamede 29 kez, İmamoğlu suç örgütü diyor. Bunu diyebilmek için istinaftan geçip Yargıtay'ın onaması gerekiyor. Ortada iddianame yokken yazdığı iddianamede bu ifadeyi kullanıyor. Sen sadece iddianameye lehte ve aleyhte kanıtları ortaya koyarsın. İddianameleri birbirine bağlamak için şimdi çaba sarf ediyorlar. Bu sırada 16 milyon İstanbullu 'ya hizmet etmek için seçilen Ekrem İmamoğlu, 12 metrekare hücrede yatıyor. Hani 30 gün sonra birbirimizin yüzüne bakamayacaktık. Arkadaşlarımız masumdur, yazıklar olsun. Zulmetme artık. Gelecekte de yargılanmayacağız, sizi yargılayacağız. Sayın Bahçeli canlı yayına evet diyordun, haydi. TRT bir kanal tahsis etsin sabahtan akşama kadar yayınlasın. Arkadaşlarımızın masumiyetini kanıtlamak için milletimizin gözünün önünde yargılanmasını istiyoruz. İddianamede, iftiradan öteye gidememişler. Gelecek iddianameden de hiç korkumuz yok milletin gönlünde mahkum olacak."