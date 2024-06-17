CHP Genel Merkezinde siyasi partiler arası bayramlaşma

Parti genel merkezinde öğleden önce AK Parti, DSP, Vatan Partisi, DEM Parti, İYİ Parti, BBP, Demokrat Parti, MHP, Saadet Partisi ve Anavatan Partisi heyetlerinin ağırlandığı CHPye, öğleden sonra Memleket Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, BTP, Zafer Partisi ve Milli Yol Partisi heyetleri ziyarette bulundu.

Yücel, bu çerçevede Memleket Partisi Parti Meclisi Üyesi Ziya Kirzuk başkanlığındaki heyetle bayramlaştı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde birçok yerde kadınları, gençleri aday gösterdiklerini dile getiren Yücel, yerel seçimlerin birinci partisi olmanın sorumluluğu ile adımlar attıklarını söyledi.

Diyalog, iletişim, istişare ve uzlaşı zemini aramanın demokrasi açısından önemine dikkati çeken Yücel, "Ülke faydasına olacak her konuda birlikte çalışmaya hazırız, bunu da ilettik. Tutuklu generallerin tahliye edilmesi o iletişimin sonucudur. Birileri rahatsız olsa da bunun ülkeye faydası olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Memleket Partili Kirzuk da ülkeye faydası olan her konuda birlik beraberliğin sağlanması gerektiğini ve kutuplaşma olamayacağını belirtti.

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DEVA PARTİSİ

Deniz Yücel, Kurban Bayramı dolayısıyla DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakçı ve beraberindeki heyeti ağırladı.