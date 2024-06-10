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        Haberler Gündem CHP Genel Başkanı Özel, Sinan Ateşin eşini ve kızlarını kabul etti

        CHP Genel Başkanı Özel, Sinan Ateşin eşini ve kızlarını kabul etti

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, kızları Bengisu ve Banuçiçek Ateş ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 23:00 Güncelleme: 10.06.2024 - 23:00
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        Özel, Sinan Ateşin eşini kabul etti
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        CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

        "Ankara'nın ortasında öldürülen ve cinayeti aydınlatılmayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in değerli eşi Ayşe Ateş ile kızları Bengisu ve Banuçiçek'i Genel Merkezimizde ağırladık. Bu suikastın üzerindeki sis perdesi kalkana kadar ailenin yanında olmaya ve evlatlarının yanında olmaya devam edeceğiz."

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