CHP Genel Başkanı Özel, Sinan Ateşin eşini ve kızlarını kabul etti

CHP Genel Başkanı Özel, Sinan Ateşin eşini ve kızlarını kabul etti

REKLAM advertisement1

CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'nın ortasında öldürülen ve cinayeti aydınlatılmayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in değerli eşi Ayşe Ateş ile kızları Bengisu ve Banuçiçek'i Genel Merkezimizde ağırladık. Bu suikastın üzerindeki sis perdesi kalkana kadar ailenin yanında olmaya ve evlatlarının yanında olmaya devam edeceğiz."

Ankara'nın ortasında öldürülen ve cinayeti aydınlatılmayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in değerli eşi Ayşe Ateş ile kızları Bengisu ve Banuçiçek'i Genel Merkezimizde ağırladık.



Bu suikastın üzerindeki sis perdesi kalkana kadar ailenin yanında olmaya ve… pic.twitter.com/jCaQlpdbZL — Özgür Özel (@eczozgurozel) June 10, 2024