CHP Genel Başkanı Özel, gözaltındakilerin aileleriyle görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından yapılan izinsiz gösterilere ilişkin gözaltına alınan bazı kişilerin aileleriyle görüştü
Giriş: 09.04.2025 - 18:47 Güncelleme: 09.04.2025 - 19:13
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Saraçhane'deki protestolarda gözaltına alınanların aileleriyle İstanbul'da bir araya geldi.
Özel'e, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik eşlik etti.
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