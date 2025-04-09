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        Haberler Gündem Güncel CHP Genel Başkanı Özel, gözaltındakilerin aileleriyle görüştü | Son dakika haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel, gözaltındakilerin aileleriyle görüştü

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından yapılan izinsiz gösterilere ilişkin gözaltına alınan bazı kişilerin aileleriyle görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 18:47 Güncelleme: 09.04.2025 - 19:13
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        Özel, gözaltındakilerin aileleriyle görüştü
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        CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Saraçhane'deki protestolarda gözaltına alınanların aileleriyle İstanbul'da bir araya geldi.

        Özel'e, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik eşlik etti.

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