CHP Genel Başkanı Özel: Gecikmiş ama doğru bir adım

CHP Genel Başkanı Özel: Gecikmiş ama doğru bir adım

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 28 Şubat sanığı generallerin affedilmesinin, gecikmiş ama doğru bir adım olduğunu söyledi.

Özel, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İleri derecede hastalıkları bulunan hükümlü generaller Çetin Doğan, Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Erol Özkasnak'ın cezalarının kaldırılma kararları gecikmiş ama doğru bir adımdır. Ailelerinin gözü aydın" ifadelerini kullandı.

İleri derecede hastalıkları bulunan hükümlü generaller Çetin Doğan, Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Erol Özkasnak'ın cezalarının kaldırılma kararları gecikmiş ama doğru bir adımdır.



Ailelerinin gözü aydın. — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 16, 2024

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