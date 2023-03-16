Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti ertelendi

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP'ye yarın yapması beklenen ziyaret ileri bir tarihe ertelendi

Giriş: 16.03.2023 - 22:12 | Güncelleme: ABONE OL
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti ertelendi
HDP ile görüşmeye erteleme
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

HDP'den konuya ilişkin bilgilendirmede Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinin program yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının açıklanmasının ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Teke Tek’te Fatih Altaylı’ya yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu’nu görüşmeye beklediklerini söylemişti.

Kılıçdaroğlu da daha sonra soru üzerine partileri ziyaret edeceğini, HDP'ye de gideceğini açıklamıştı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün yaptığı açıklamada görüşmenin yarın olabileceğini bildirmişti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a çarptı: 4 yaralı
Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a çarptı: 4 yaralı
Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Bursa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Bursa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.