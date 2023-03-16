HDP ile görüşmeye erteleme

HDP'den konuya ilişkin bilgilendirmede Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinin program yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının açıklanmasının ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Teke Tek’te Fatih Altaylı’ya yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu’nu görüşmeye beklediklerini söylemişti.

Kılıçdaroğlu da daha sonra soru üzerine partileri ziyaret edeceğini, HDP'ye de gideceğini açıklamıştı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün yaptığı açıklamada görüşmenin yarın olabileceğini bildirmişti.

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