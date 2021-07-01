CHP gemisi yola çıktı!

Ziyaretlerde bulunmak için Samsun'a gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak Tütün İskelesi'ne geçti, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla denize çelenk bıraktı. Kılıçdaroğlu ardından denize kıyısı olan illerin ziyaret edileceği 'CHP gemisi'ni uğurladı.
Gazetecilere de açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "'CHP gemisi', Hopa'dan başlayarak, Hatay Samandağ'a kadar bütün deniz kıyılarını gezecek. Gidilen yerlerdeki balıkçılarla görüşülecek ve sorunları dinlenecek çünkü her bölgenin kendine göre sorunları var. Bu sorunları ayrı ayrı raporlayacak, Genel Merkez'e verecek. Türkiye, coğrafya olarak olağanüstü bir konumda, 3 tarafı denizlerle çevrili ayrıca kendi kara sınırları içinde Marmara Denizi var. Marmara'daki sorunları herkes görüyor, müsilajın yarattığı tahribatları görüyoruz. Balıkçılarımızın da sorunları var, bu sorunları gündeme getirmek ve raporlamak istiyoruz. Programımızın Samsun'dan başlamasının önemli bir sebebi var. Samsun, Kurtuluş Savaşı için çok önemli bir kent, o nedenle Samsun'da olduğum için çok mutluyum. Sorunları saptama noktasında çabanın ilk adımının Samsun'da atılması bizim için çok değerli" diye konuştu.
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