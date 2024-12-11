CHP'den "sığınmacıların ülkelerine dönmeleri" çağrısı

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, “AKP iktidarına Suriye’de yaşanan süreçten kısa vadeli siyasi çıkar devşirmeye çalışmak yerine, ülkemizin ve milletimizin ortak milli menfaatlerine uygun hareket etmeleri, ortak milli menfaatlerimizi korumaları gerektiğini hatırlatıyoruz ve kendilerini uyarıyoruz" dedi.

CHP MYK, bugün saat 14.00’te CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplandı. Yaklaşık üç saat süren toplantının ardından CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, toplantının gündemine ilişkin açıklama yaptı. Yücel’in açıklamaları şöyle:

REKLAM advertisement1

BÜTÇE DEĞERLENDİRMESİ TBMM komisyon görüşmelerinin sona ermesinin ardından, Meclis Genel Kurulu’nda da 2025 yılı Merkez Bütçe Kanun Teklifi’nin görüşmeleri başladı. Ülkenin kaynaklarını siyasi geleceği için çarçur eden AKP iktidarı, bütçe teklifini de bunun kılıfı haline getirmeye çalışıyor. Halk adına bütçe yapmakla sorumlu olan TBMM, bütçe teklifi sürecinde prosedürü tamamlayan bir kurum haline gelmiştir. CHP milletvekilleri, bu bütçenin halkın bütçesi olması için iki hafta boyunca mücadele vereceklerdir. 2018 yılından bu yana, TBMM adına yapılan denetimlerin etkisizleştirildiği ve maalesef göstermelik hale getirildiği; bakanların halka değil, AKP’ye hizmet etmek için çabaladığı ve aslında herkesin tek bir adama tabi olduğu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen ucube sistemde işçinin, emekçinin, çiftçinin, öğrencinin, emeklinin, memurun hakkını savunmaya devam edeceğiz. Halk iradesini yok sayan bu sisteme inat biz sarayın değil, halkın bütçesini anlatacağız. İlk sandıktan çıkacak CHP iktidarında sarayın değil, halkın bütçesini biz yapacağız.

REKLAM "ENAG YILLIK ENFLASYONU YÜZDE 86,76 OLARAK AÇIKLADI" 22 yıllık AKP iktidarının en fazla zarar verdiği alanlardan biri de kamu kurumları oldu. Liyakatsiz atamalarla kurumların içini boşalttılar, vatandaşın kamu kurumlarına güvenini yok ettiler. Bu kurumların başında tabii ki TÜİK geliyor. 98 yıllık geçmişi olan bu kurum, yayımladığı verilerle bu ülkede enflasyon, istihdam, milli gelir, sosyal yardımlar gibi ekonomik ve sosyal alanlarda belirleyici bir role sahip. Açıkladığı veriler, maaş ve ücretlere de etki ediyor ödediğimiz kiralara da. Bu nedenle TÜİK’in tarafsızlığından ve bağımsızlığından kimse şüphe duymamalı, açıkladığı veriler herkes için doğru ve güvenilir olmalı. Ama öyle mi? Bugün TÜİK’e de onun açıkladığı verilere de güvenen yok. Çünkü AKP, ülkenin gerçek ekonomik ve sosyal durumunu baskı ve müdahalelerle sansürleyerek kapatacağını zannediyor. Son beş yılda beş başkan değiştiren TÜİK, geçen hafta da kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Elbette bu enflasyon oranına hiç kimse inanmadı. TÜİK’in açıkladığı yüzde 47,09’luk yıllık enflasyon oranı karşısında, ENAG yıllık enflasyonu yüzde 86,76 olarak açıkladı. Nitekim Merkez Bankası da çok kısa bir süre önce, 2024 yılı enflasyon tahminini yüzde 44’e yükseltmişti.

"RESMİ ENFLASYONLA GERÇEK ENFLASYON ARASINDAKİ MAKAS GİTTİKÇE AÇILIYOR" “Mehmet Şimşek’e pazarda ‘yarım brokoli’, ‘çeyrek karnabahar’ fiyat etiketlerini görünce belki bizim ne demek istediğimizi anlayabilir” Açıklanan resmi enflasyonla gerçek enflasyon arasındaki makas gittikçe açılıyor, vatandaş yüksek enflasyon karşısında geçim mücadelesi vermeye çalışıyor. Ekonomide işler iyi gitmiyor. Enflasyonla mücadele programındaki başarısızlık, TÜİK’in zorlama rakamlarıyla bile örtülemiyor. Enflasyonda belirgin bir düşüş olacağı masallarına artık hiç kimse inanmıyor. TÜİK’in çizmeye çalıştığı sanal iyilik tablosu, yoksullukta birleşen milyonların gündeminde bile değil. Vatandaş kredisini, kredi taksitlerini, kredi kartı borcunun asgarisini bile ödeyemiyor. Özellikle gıda fiyatlarındaki fahiş artışlar, gıdaya erişim konusunda çok ciddi bir sıkıntı olduğunu ortaya koydu. Kasım ayında geçen yıla göre; meyve fiyatları yüzde 142,4, sebze fiyatları ise yüzde 253,4 oranında arttı. Artık kiloyla meyve-sebze alma devri kapandı. Meyveler taneyle alınıyor. Sebzeler ise ikiye ya da dörde bölünerek satılıyor. Sayın Mehmet Şimşek’e tavsiyemiz gidip pazarda şöyle bir dolaşsın. Pazarda ‘yarım brokoli’, ‘çeyrek karnabahar’ diye fiyat etiketlerini görünce belki bizim ne demek istediğimizi, vatandaşın da nasıl bir sıkıntı içinde olduğunu belki anlayabilir.

REKLAM “ASGARİ ÜCRET TEKLİFİMİZ 30, BUNUN ALTINDA YOKUZ” Türkiye, Avrupa’nın beşinci en düşük asgari ücretli ülkelerinden biri. Asgari ücret belirlenirken açlık ve yoksulluk sınırları göz ardı edilemez. Asgari ücret tek bir kişinin değil, kimi zaman iki kişi, kimi zaman dört kişi belki de daha fazla nüfuslu bir ailenin geçimini sağlayan bir ücret olmalıdır. Asgari ücret belirlenirken gerçek enflasyona göre değil, hedef enflasyona göre belirlenmesi saçmalığından da bir an önce vazgeçilmelidir. Bir kez daha yineliyoruz: Bizim asgari ücret teklifimiz 30, bunun altında yokuz.

"SINIFLARA MEZAR MAKETLERİ SOKULUYOR, ÖĞRENCİLERE MEZARLIK TEMİZLETİLİYOR" Her hamlesiyle milli eğitim sistemine darbe vurmayı hedefleyen, tarikatlarla imzaladığı protokollerle laik, çağdaş ve bilimin ışığındaki eğitim anlayışını bitirmeyi amaçlayan, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koltuğunu işgal eden zat ve ucube projesi ÇEDES, her geçen gün çocuklarımızın geleceğini karartmaya devam ediyor. ÇEDES kapsamında Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara gönderilen yazıyla İzmir, Bornova ilçesindeki 99 okula din görevlisi atandı. Geçtiğimiz yıldan bu yana karşısında durduğumuz, suç duyurusunda bulunduğumuz ÇEDES projesi için MEB’i defalarca uyarmıştık. Okullarda din görevlilerinin görevlendirildiğini söylemiştik ancak ‘Böyle bir atama yok’ diyerek yalanlamışlardı. Geçen sene yalanladıklarını bu sene ÇEDES kapsamına alarak projeymiş gibi uyguluyorlar. Laik eğitim alerjilerini artık saklama ihtiyacı dahi hissetmiyorlar. Çocuklarımızın sözde zihinsel ve manevi gelişimleri için okul içinde ve dışında dini içerikli etkinlikler düzenleniyorlar. Sınıflara mezar maketleri sokuluyor, öğrencilere mezarlık temizletiliyor. Bu etkinliklerin bir çocuğun zihinsel gelişimini ilerletmeyi bırakın, tam tersine uzmanlar travma etkisi yaratabilecek etkinlikler olduğu söyleniyor.

REKLAM “ÜLKEMİZİN GÜNEYİNDE ULUSAL GÜVENLİĞİMİZİ TEHDİT EDEN ‘DE FACTO’ BİR DEVLET YAPILANMASI BULUNMAKTADIR” Yıllarca otoriter bir şekilde yönetilen Suriye halkı, ulus egemenliğine dayalı bir yönetimle değil; şahıs devletiyle yönetilmenin neticesini ağır biçimde yaşatmıştır. Gelinen noktada, Suriye’nin en zengin ve en verimli toprakları olan Fırat Nehri'nin doğu kısmı PYD’nin kontrolünde kalmıştır. Suriye enerji kaynaklarının yüzde 90’ından fazlasına ve su kaynaklarının çoğunluğuna sahip bu bölgeye PYD yerleşerek Irak coğrafyasının en zengin enerji kaynaklarına sahip Kuzey Irak Kürdistan Özerk Bölgesi’yle sınır komşusu haline gelmiştir. Bölgemizde binlerce insani vahşice öldüren El-Kaide terör örgütü uzantısı, IŞID katillerini dahi bünyesinde bulunduran Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) de Fırat’ın batısına ve Halep’ten Şam’a kadar olan bölgeye yerleşmiştir. Suriye’de yönetimi devralan, Türkiye’nin ve Birleşmiş Milletler’in (BM) terör örgütleri listesinde olan HTŞ’nin saldırgan olmayacağı, kapsayıcı olacağına dair açıklamalarını dikkatle takip ediyoruz. PKK’nın Suriye’de kurmuş olduğu, PYD’nin yönettiği SDG; Fırat’ın batısında Halep’ten Şam’a kadar olan bölgeye yerleşmiştir. Ülkemizin güneyinde ulusal güvenliğimizi tehdit eden ‘de facto’ bir devlet yapılanması bulunmaktadır. En uzun sınırımızın olduğu bölgede, birden fazla silahlı organizasyon bulunmaktadır.

“SURİYE’DE YAŞANAN SÜREÇLE İLGİLİ İKTİDARIN CHP’NİN TUTUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI SON DERECE PROVOKATİF” Suriye’de yaşanan süreçle ilgili Dış Politika Danışma Kurulumuz ve Milli Savunma Kurulumuz son bir ayda altı kez karma olarak toplanmış ve bu toplantılardan çıkan tespitlerini MYK’mıza sunmuşlardır. Bu kapsamda Suriye’de hızlı bir şekilde önce askeri, sonra siyasi, sonra da ekonomik anlamda kalıcı istikrarın sağlanması gerekmektedir. Suriye’de yaşanan süreçle ilgili iktidarın ve yandaş basının CHP’nin tutumuna ilişkin açıklamalarını son derece provokatif bulduğumuzu da ifade etmek isterim. CHP’nin Suriye’ye ve devrik lider Esad’a bakış açısı ve tavrı, ülkemizdeki sığınmacıların geri dönüşünün sağlanması merkezinde, her zaman tutarlı olmuştur. Diğer yandan Esad’a güzellemeler yapan, birlikte ailece tatiller yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ‘Dostum Esad’ ifadesinden ‘Katil Esed’ ifadesine dönüşü, tutarlılık ve istikrar konusunda ibret vericidir.

“SIĞINMACILARIN ÜLKELERİNE DÖNMELERİ KONUSUNDA HÜKÜMETİN BİR AN ÖNCE BİR TAKVİM İLAN ETMELERİNİ BEKLİYORUZ” AKP iktidarına Suriye’de yaşanan süreçten kısa vadeli siyasi çıkar devşirmeye çalışmak yerine, ülkemizin ve milletimizin ortak milli menfaatlerine uygun hareket etmeleri, ortak milli menfaatlerimizi korumaları gerektiğini hatırlatıyoruz ve kendilerini uyarıyoruz. Esad rejimi çöktüğüne göre; Türkiye’de 13 yıldır misafir ettiğimiz, resmi rakamlara göre 3 milyona yakın geçici koruma altında bulunan, kanaatimizce gerçek sayısı bunun çok çok üzerinde olan Suriyelilerin ülkemizdeki misafirlikleri sona ermiştir. İktidardan hukuki gerekçesi ortadan kalkması sebebiyle öncelikle geçici korumanın kaldırılmasını, ardından sığınmacıların ülkelerine dönmeleri konusunda hükümetin bir an önce bir takvim ilan etmelerini bekliyoruz. Zira Suriyelileri sığınmacıların misafirliğinin Türkiye’ye ekonomik ve sosyal maliyeti ağır olmuştur.

“SURİYE’NİN KANLI BİR COĞRAFYA OLMAYA DEVAM ETMESİNİ İSTEMİYORSANIZ ATATÜRK’Ü OKUYUN” Bir diğer çağrımız da Suriye halkınadır: Ülkenize dönün ve ülkenizin toprak bütünlüğünü koruyun. Orada seçim yapılmasını sağlayın ve tüm toplum kesimlerini kucaklayan bir demokrasi inşa edin. Ülkenizi yeniden imar edin, biz de sizlere destek olalım. Suriye’de kurulan geçiş hükümeti kapsayıcı değildir ancak en kısa zamanda kapsayıcı bir hükümet ve tüm kesimlerin katıldığı bir anayasa yapım süreci olmasını temenni ediyoruz. Suriyeliler olarak anayasanızın yapım sürecinde dış müdahalelere fırsat vermeyip bir ulus devleti inşasını başarmak zorundasınız. Bunu başaramazsanız, laikliği ve demokrasiyi benimsemezseniz; ülkeniz küresel güçlerin satranç tahtası, savaş sahası olmaya devam eder. Suriye’nin birbirini öldüren insanların kanlı bir coğrafyası olmaya devam etmesini istemiyorsanız dünyada emperyalizmi yenen tek lider olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü okuyun ve 100 yıl önce o ne yaptıysa aynı iradeyi ve aynı kararlılığı gösterin. Ulus egemenliğine değil; şahıs, aşiret, klan, aile ve cemaat egemenliğine dayalı devletlerin çağımızda nasıl çöktüklerini en acı şekilde tecrübe eden Suriye halkının bir an önce ulus egemenliğine dayalı, üniter bir devlet kurmasını temenni ediyoruz.”

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.