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        Haberler Gündem Politika CHP'den İsrail ile Filistin teması | Son dakika haberleri

        CHP'den İsrail ile Filistin teması

        CHP lideri Özgür Özel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın daveti üzerine Filistin'e gitmeye hazırlanırken, Rammallah'a yapılacak ziyaret için de İsrail Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçildi

        Giriş: 24.08.2024 - 09:23 Güncelleme: 24.08.2024 - 09:45
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        CHP'den İsrail ile Filistin teması
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın daveti dolayısıyla Filistin'e gitmeye hazırlanıyor. Ramallah'a yapılması planlanan ziyaret için İsrail Dışişleri Bakanlığı ile temas kuruldu. İlk temasın olumlu olduğu belirtildi.

        Ayağındaki kırık dolayısıyla Mahmud Abbas'ın Meclis Genel Kurulu'ndaki konuşmasını dinleyemeyen Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, Abbas ile telefon görüşmesi yaptı. O görüşmede, Abbas Özel'i Filistin'e davet etti. Bu davetten sonra CHP harekete geçti. Mahmud Abbas Ramallah'ta kaldığı için ziyaret de oraya gerçekleştirilecek. Bu nedenle İsrail üzerinden gidilmesi gerekiyor.

        İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İLE TEMAS KURULDU

        Edinilen bilgiye göre, bu kapsamda İsrail Dışişleri Bakanlığı ile temas kuruldu. İlk dönüşün de olumlu olduğu belirtildi. Ziyaretin İsrail’e bağlı olduğunu kaydeden CHP kaynakları tarih vermekten kaçındı. Özel'in heyetinde Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Gölge Bakan İlhan Uzgel ve Emekli Büyükelçi İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Diğer isimler ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

        ÖZEL, SOSYALİST ENTERNASYONEL TOPLANTISI İÇİN ABD’YE GİDECEK

        Özel’in yakın zamandaki bir başka ziyareti de ABD'ye olacak. Özel, eylül ayının sonunda New York'taki Sosyalist Enternasyonel toplantısına katılacak. CHP lideri, toplantıda kürsüye de çıkacak ve mesajlarını verecek.

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