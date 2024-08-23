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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Felix Uduokhai'nin transferi için anlaşma sağladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Felix Uduokhai'nin transferi için anlaşma sağladı

        Beşiktaş, Augsburg'un stoperi Felix Uduokhai'nin transferi için Alman ekibi ve oyuncuyla anlaşmaya vardı. Transferin resmen açıklanması bekleniyor.

        Giriş: 23.08.2024 - 21:03 Güncelleme: 23.08.2024 - 21:03
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        Beşiktaş stoperi bitiriyor!
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        Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu'nun ardından savunmasına bir takviye daha yapmak için geri sayıma geçti.

        Siyah-beyazlılar, Augsburg forması giyen Felix Uduokhai'nin transferinde mutlu sona ulaştı.

        Bir süredir bu transfer için müzakereler yürüten Beşiktaş, Uduokhai'nin transferi için Alman ekibi ve oyuncuyla anlaşma sağladı.

        Evrak işlemlerinin de halledilmesinin ardından transferin resmen açıklanması bekleniyor.

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