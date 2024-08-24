Jennifer Lopez'in kabarık aşk defteri
Ben Affleck'e boşanma davası açan Jennifer Lopez'in hayatından bugüne kadar gelip geçenler... Sinema dünyasının büyük kaybı Alain Delon'un reddedilen vasiyeti... Taylor Swift'ten Michael Jackson rekoru... İşte haftaya damga vuran renkli haberler...
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"Boşanacaklar", "boşanayazdılar", "yüzüklerini taktılar, vazgeçtiler", "tekrar yüzüklerini çıkardılar" haberleriyle başımızı döndüren Jennifer Lopez ve Ben Affleck cephesinden beklenen haber geldi! Artık netleşti: Jennifer Lopez'in, iki yıldır evli olduğu Ben Affleck'e boşanma davası açtığı ortaya çıktı.
Oysa Lopez ve Affleck çifti, 2002 ve 2004 yılları arasındaki nişanlılıklarından tam 17 yıl sonra yeniden aşık olmuşlar ya da zaten hiç bitmeyen aşklarını yeniden yaşama fırsatı elde etmişlerdi. İlişkilerine yeniden başlamalarından bir yıl sonra, 2022'de evlendiler.
Verdikleri fotoğraflarda hep sevgi dolu, genç aşıklar olarak karşımızdaydılar. Ama işte hayat... Ex'ten yine 'next' olmadı.
Affleck, Lopez'in biten dördüncü evliliğiydi. Ünlü şarkıcının hayatından kâh sevgili kâh eş olarak pek çok isim geçti. Kimi yüksek profilliydi, kimi ise sadece Lopez'in aşkı olarak kaldı hafızalarda.
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Lopez, 1997 ile 1998 yılları arasında Ojani Noa ile evliydi. Evlendikten 11 ay sonra boşandılar. Noa hakkında fazla bir şey bilinmiyor. 2016 yılında 'da 'Milyoner Çöpçatan' adlı TV programında göründü.
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"EN BÜYÜK AŞKLARIMDAN"
Lopez, hip-hop kralı olarak bilinse de son dönemde kız arkadaşına uyguladığı şiddeti gözler önüne seren kamera görüntüleriyle gündeme gelen Sean 'Diddy' Combs ile 1999 yılında bir klip setinde tanıştıktan sonra aşk yaşamaya başladı.
İlişkileri 2001'de bitti. Mayıs ayında Combs'u günlerce manşetlere taşıyan şiddet görüntüleri sonrası gözler Lopez'e çevrilse de şarkıcı bu konu hakkında sessiz kalmayı tercih etti.
Lopez, 2003 yılında bir dergiye verdiği röportajda, Diddy'nin ilişkileri sırasında sadakatsiz olduğunu anlatmıştı. Rapçi ise 2017'de Lopez hakkında şiirsel bir dil kullanarak Lopez'in "şüphesiz en büyük aşklarından biri" olduğunu ilan etmişti.
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"ÇOCUKLARIMIN BABASI"
Lopez ile dansçı Cris Judd, bir klip setinde tanıştı ve ikili, Eylül 2001'de evlendi. Çiftin evliliği Haziran 2002'de sona erdi. Judd daha sonra kızı Vivienne'i paylaştığı Kelly Wolfe ile yeniden evlendi.
Lopez, meslektaşı Marc Anthony ile Haziran 2004'te evlendi. İkiz çocukları Max ve Emme Şubat 2008'de dünyaya geldi. Temmuz 2011'de ayrıldıklarını duyurdular.
Lopez daha sonra verdiği bir röportajda, evliliklerinin doğru bir şey olmadığını çok çabuk anladığını belirtti. "Hayal ettiğim bu değildi. Kırgınlığın, hayal kırıklığının ve öfkenin alevlerini körüklemek daha kolay olurdu. Ama Marc çocuklarımın babası ve bu asla değişmeyecek. Bu yüzden işleri düzeltmek için çalışmam gerekiyor ve bu, açık ara, yaptığım en zor iş" dedi.
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DANSÇISIYDI, YARATICI DİREKTÖRÜ OLDU
Anthony'den ayrıldıktan sadece dört ay sonra Lopez, Kasım 2011'de yedek dansçı Beau 'Casper' Smart'la ilişkiye başladı. Lopez daha sonra Smart'ı Las Vegas'taki sahne projesi için yaratıcı direktör olarak işe aldı.
2014 yılında bir dedikodu sitesinde Smart'ın trans bir modelle fotoğraf ve mesaj alışverişinde bulunduğuna dair kanıtlar yayınlanınca ilişkide sarsıntı oldu haliyle. O yılın haziran ayında yollarını ayırdılar. 2016'da tamamen ayrılmadan önce bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdürdüler.
Smart, 2017'de verdiği bir röportajda, eski sevgilisi için şunları söyledi: Jennifer olağanüstü, olağanüstü, olağanüstü!
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"BEBEĞİM, HER GÜN ŞAŞIRIYORUM"
Rapçi Drake ile Lopez, ilk kez Aralık 2016'da 'All I Have' şovuna katıldıktan sonra yakınlaştılar. Ocak 2017'de ilişkilerine başlasalar da bu ilişkiyi fazla göz önünde yaşamadılar ve zaten aynı yılın şubat ayında aşkları sona erdi.
Sıradaki, Lopez'in en akılda kalan ilişkilerinden biri olan eski beyzbolcu Alex Rodriguez ile yaşanandı. 2017'de başladıkları ilişkilerini Mart 2019'dan itibaren nişanlı olarak sürdürdüler. İkili, sık sık birbirlerine olan sevgilerinden ve hayranlıklarından söz ediyordu.
Temmuz 2018'de Lopez, doğum gününde o zamanki sevgilisine tatlı sözlerle seslenmişti: Bebeğim, geçen bir buçuk yıl boyunca seninle vakit geçirmek... Gerçek seni giderek daha fazla tanımak... Her gün şaşırıyorum. Bana ve çevrendeki herkese karşı cömert ve sevgi dolu bir kişi olduğun için.
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"ARKADAŞ OLARAK DAHA İYİ OLDUĞUMUZA KARAR VERDİK"
Evlendiler, evlenecekler derken, her güzel şey gibi bu ilişki de bitti. Yıl 2021'di. Ayrılık açıklamasında şu ifadeleri kullandılar: Arkadaş olarak daha iyi olduğumuza karar verdik ve öyle devam edeceğiz. Birlikte çalışmaya ve ortak işlerimizde birbirimize destek olmaya devam edeceğiz. Birbirimiz ve çocuklarımız için en iyisini diliyoruz.
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BUNA MUTSUZ SON DENEMEZ
Aynı yılın mayıs ayında büyük aşk bombası düştü magazin gündeminin kucağına. Lopez ve Affleck, yıllar sonra yeniden birbirlerine döndü! 2022'de evliliğe giden ilişki ve bildiğiniz son...
'Mutsuz son' demek biraz haksızlık olur. Çünkü nice mutsuz evliliklerin bitirilemediği örnekler önümüzde seriliyken, mutsuz giden bir ilişkiyi bitirebilmek bir başarı olarak bile görülebilir.
Lopez bir aşk kadını, yine aynı yoldan yürüyecektir...
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SİNEMA DÜNYASININ BÜYÜK KAYBI
Sinema dünyasından büyük bir kayıp haberi aldık bu hafta. Fransız ve Avrupa sinemasının en büyük yıldızlarından biri olan Alain Delon hayatını kaybetti. 88 yaşında hayata veda eden oyuncu, bir zamanlar filmlerin en güzel adamı olarak nitelendiriliyordu. 1960'ların 'Leopar' ve 'Rocco ve Kardeşleri' gibi hit filmlerinde rol aldı.
Sinemadaki başarısı kadar köpek sevgisiyle de tanınan Delon'un ölümünün ardından eski bir röportajındaki vasiyet nitelikli sözleri gündeme geldi. İsviçre'deki evinin bahçesine 50 köpek için mezar yaptırdığını söyleyen Delon, öldüğünde o mezarlığa gömülmek istediğini söylüyordu.
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BU VASİYETİ KİMSE YERİNE GETİREMEZ
Sonra bir başka vasiyeti daha konuşuldu ama ailesi tarafından reddedildi.
Oyuncu, röportajında, yaklaşık 50 köpek sahibi olduğunu, ancak en sevdiğinin Loubon olduğunu söylemiş, öldüğünde Loubon'un yanına gömülmek istediğini belirtmişti. Bunun için de kendisinden sonra köpeğinin uyutulup yanına gömülmesi yönündeki umutlarını paylaşmıştı. Ancak ailesinin ve hayvan hakları aktivistlerinin tepkisi üzerine Loubon'un sağlığının korunmasına karar verildi.
Hayvan hakları için çalışan Brigitte Bardot Vakfı sözcüsü, "Az önce oyuncunun kızı Anouchka Delon'u telefonla aradım ve bana Loubo'nun ailenin bir parçası olduğunu ve korunacağını söyledi. Köpek uyutulmayacak" dedi.
Fransa'da faaliyet gösteren hayvan hakları örgütü SPA da köpeği almaya gönüllü oldu ve şu açıklamayı yaptı: Bir hayvanın yaşamı bir insanınkine göre koşullandırılmamalıdır. SPA, köpeği alıp ona bir aile bulmanın mutluluğunu yaşıyor.
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MICHAEL JACKSON'I TAHTINDAN İNDİRDİ
Taylor Swift'in rekorlarına alışmıştık. Uzun zamandır yeni bir rekor haberi gelmiyordu diye düşünürken, Taylor bizi duymuş gibi imdadımıza yetişti.
'Eras' adlı turnesiyle Michael Jackson'ın 36 yıl önceki rekorunu geçti. Terör tehdidi nedeniyle Viyana konserlerinin iptal edilmesinin ardından dünya turnesine Londra'da devam eden şarkıcı, ünlü Wembley Stadyumu'nda yaklaşık 92 bin hayranının karşısına çıktı ve bu yaz stadyumda toplam 8 konser verdi.
Swift, Wembley'deki konser serisiyle Michael Jackson'ın 1988'deki 'Bad' turnesiyle kırdığı 7 konserlik rekoru geride bıraktı. Swift, bir turne kapsamında 'Wembley'de en çok sayıda konser veren solo şarkıcı' olarak müzik tarihine geçti.