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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hesaba itiraz edince darbedilmişti, otomobille ezdi! | Son dakika haberleri

        Hesaba itiraz edince darbedilmişti, otomobille ezdi!

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 26 yaşındaki Ferdi Akbulut, hesaba itiraz edince çalışanlar tarafından darbedildi. Akbulut, aracını çalışanların üzerine sürdü ve bir kişinin ölümüne neden oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 23:31 Güncelleme: 23.08.2024 - 23:31
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        Hesaba itiraz edince darbedilmişti, otomobille ezdi!
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kardeşi ve kız arkadaşlarıyla girdikleri eğlence mekanında gelen yüksek hesaba itiraz ettiği gerekçesiyle çalışanlar tarafından darbedilen Ferdi Akbulut (26), otomobilini çalışanların üzerine sürüp, Ferhat Denktaş'ın (26) üzerinden geçerek ölümüne neden oldu. Olay güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

        HESAP NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKTI

        Olay, sabaha karşı Akköy Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında yaşandı. İddiaya göre, Ferdi ile kardeşi İsa Akbulut (24), yanlarında kız arkadaşlarıyla eğlence mekanına gitti.

        Bir süre sonra Akbulut kardeşler ile mekan çalışanları arasında yüksek hesap yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonunda iddiaya göre Ferdi ile İsa Akbulut mekan çalışanları tarafından darbedildi. Daha sonra otomobiline binen Ferdi Akbulut, eğlence mekanından önünden hızla geçip geri döndü.

        KENDİSİNİ DARBEDEN ÇALIŞANLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ

        Akbulut, kullandığı otomobili eğlence mekanında önünde kendisini darbeden çalışanların üzerine sürdü. Akbulut, mekanda çalışan Ferhat Denktaş'a çarpıp, olay yerinden kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Ferhat Denktaş, kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İsa ile Ferdi Akbulut, jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

        OLAY KAMERADA

        Öte yandan olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde; eğlence mekanından ayrıldıktan sonra otomobiline binen Ferdi Akbulut'un işletmenin önünden hızla geçmesi, ardından geri dönüp, çalışanların üzerine aracı sürmesi ve Ferhat Denktaş'a çarpıp kaçması yer aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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