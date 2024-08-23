Ferdi Kadıoğlu transferi resmen açıklandı!

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion'a transfer olmak için İngiltere'ye gittiğini duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere’ye gidecektir. "

Şu an için Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeline sahip transferi, 2015/16 sezonunda Arda Turan’ın Atlético Madrid’den Barcelona’ya 34 milyon Euro karşılığında gerçekleşen transferi olarak kayıtlarda duruyor.

Brighton & Hove Albion'ın Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye 30 milyon Euro ödeyeceği öne sürüldü. İngiliz ekibinin, milli futbolcuyla ise 5 yıllık anlaşma sağladığı da belirtildi.

Arda Turan, bu transferle Türk futbol tarihinde 30 milyon Euro'yu aşan ilk isim olmuştu. O dönemde, Arda’dan önceki rekor ise Hakan Çalhanoğlu’nun Hamburg’tan Bayer Leverkusen’e 15.25 milyon Euro karşılığında transfer olması olmuştu. Arda Turan'ın transferinden bu yana geçen yaklaşık dokuz yılda bu rekor hala kırılamadı.

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Arda Turan dışında bugüne kadar, 30 milyon Euro’yu aşan bir bonservis bedeline sahip Türk futbolcu olmadı. En yakın örnek, geçtiğimiz sezon Feyenoord’dan Benfica’ya 25 milyon Euro karşılığında transfer olan Orkun Kökçü oldu. Kökçü, bu bedelle Arda Turan’dan sonra en pahalı ikinci Türk oyuncu konumunda yer alıyor.

Türk futbolunun en büyük yeteneklerinden biri olarak kabul edilen Arda Güler, 2023/24 sezonunda Fenerbahçe’den 20 milyon Euro karşılığında Real Madrid’e transfer oldu. Arda Güler, bu transferle en pahalı yedinci Türk oyuncu unvanına sahip olmuştu.