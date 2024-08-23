Ferdi Kadıoğlu transferi resmen açıklandı!
Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a transfer oluyor! Sarı-lacivertli kulüp, Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion'a transferi için İngiltere'ye gideceğini duyurdu
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion'a transfer olmak için İngiltere'ye gittiğini duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere’ye gidecektir. "
Brighton & Hove Albion'ın Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye 30 milyon Euro ödeyeceği öne sürüldü. İngiliz ekibinin, milli futbolcuyla ise 5 yıllık anlaşma sağladığı da belirtildi.
REKORU KIRACAK MI?
Şu an için Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeline sahip transferi, 2015/16 sezonunda Arda Turan’ın Atlético Madrid’den Barcelona’ya 34 milyon Euro karşılığında gerçekleşen transferi olarak kayıtlarda duruyor.
Arda Turan, bu transferle Türk futbol tarihinde 30 milyon Euro'yu aşan ilk isim olmuştu. O dönemde, Arda’dan önceki rekor ise Hakan Çalhanoğlu’nun Hamburg’tan Bayer Leverkusen’e 15.25 milyon Euro karşılığında transfer olması olmuştu. Arda Turan'ın transferinden bu yana geçen yaklaşık dokuz yılda bu rekor hala kırılamadı.
Arda Turan dışında bugüne kadar, 30 milyon Euro’yu aşan bir bonservis bedeline sahip Türk futbolcu olmadı. En yakın örnek, geçtiğimiz sezon Feyenoord’dan Benfica’ya 25 milyon Euro karşılığında transfer olan Orkun Kökçü oldu. Kökçü, bu bedelle Arda Turan’dan sonra en pahalı ikinci Türk oyuncu konumunda yer alıyor.
Türk futbolunun en büyük yeteneklerinden biri olarak kabul edilen Arda Güler, 2023/24 sezonunda Fenerbahçe’den 20 milyon Euro karşılığında Real Madrid’e transfer oldu. Arda Güler, bu transferle en pahalı yedinci Türk oyuncu unvanına sahip olmuştu.
Şimdi gözler, Ferdi Kadıoğlu’na çevrilmiş durumda. Brighton & Hove Albion'ın 30 milyon Euro'luk teklifi Arda Turan’ın rekorunu kıramıyor. Ancak bazı iddialarla paralel şekilde transfer 35 milyon Euro'ya gerçekleşirse Ferdi Kadıoğlu, Türk futbol tarihinde en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan oyuncu olarak tarihe geçecek.
Hollanda'da NEC Nijmegen altyapısında yetişen milli futbolcu 2018-19 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Ferdi'nin ofansif orta saha olarak geldiği Türkiye'de kariyeri ise bek olarak değişti.
Vitor Pereira döneminde üç stoperli kurgunun sol kanat bekinde görev yapmaya başlayan 24 yaşındaki futbolcu bu rolde yıldızlaştıktan sonra kariyer yükselişine başladı.
Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 50 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'ün de en iyi sol beklerinden biri olarak dikkat çekti.