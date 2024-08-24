12. CİLT DEĞİŞİKLİKLERİ

Bir ben veya doğum lekesinde fark edilen herhangi bir değişiklik, bir sağlık kuruluşu tarafından değerlendirilmelidir.

Asimetri: Benin bir yarısının diğer yarısına uymaması.

Sınır: Kenarlar düzensiz veya bulanıktır.

Renk: Siyah ve kahverengi tonları da dahil olmak üzere tutarsız renkler.

Çap: Kalem silgisinden daha büyük olması.

Evrimleşme: Boyut, renk, şekil veya kanama gibi belirtilerde herhangi bir değişiklik.