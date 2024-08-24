Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Belirtileri nelerdir?
Kanser pek çok kişinin hayatına dokunan bir hastalıktır ve yanlış bilgilerin fazlalığı nedeniyle bireylerin yaygın rahatsızlıklar ile potansiyel kanser belirtilerini ayırt etmesi zor olabilir. İşte, kanserle yaşadığınıza dair 13 belirti...
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Vücudunuzda oluşan belirtileri tanımak ve aşağıdaki belirtilerden herhangi birini ısrarla yaşıyorsanız, profesyonel tıbbi tavsiye almak çok önemlidir.
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1. ANORMAL REGL DÖNEMLERİ VEYA PELVİK AĞRI
Ara sıra düzensiz dönemler veya kramplar yaygındır, ancak devam eden ağrı veya adet döngülerindeki değişiklikler rahim ağzı, rahim veya yumurtalık kanserine işaret edebilir.
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2. BANYO ALIŞKANLIKLARINDA DEĞİŞİKLİKLER
Vücudunuzun çalışma şeklindeki önemli değişiklikler kolon, prostat veya mesane kanserine işaret edebilir. Temel uyarı işaretleri arasında inatçı kabızlık veya ishal, dışkınızda kan, alışılmadık derecede koyu veya katranlı dışkı, idrara çıkma sıklığında artış veya idrarınızda kan yer alır.
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3. ŞİŞKİNLİK
Ara sıra şişkinlik hissetmek normal olsa da, iki haftadan uzun süren inatçı şişkinlik yumurtalık veya çeşitli gastrointestinal kanserlerin bir göstergesi olabilir.
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4. MEME DEĞİŞİKLİKLERİ
Yeni yumrular, cilt dokusunda veya renginde değişiklikler, meme başı çevresinde değişiklikler veya olağandışı akıntı, hem erkeklerde hem de kadınlarda görülebilen meme kanserine işaret edebilir.
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5. KRONİK ÖKSÜRÜK
İki hafta boyunca geçmeyen bir öksürük, özellikle de kuruysa, akciğer kanseri belirtisi olabilir.
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6. İYİLEŞMEYEN YARALAR
Meme ucundaki ülserler veya ciltteki inatçı yaralar da dahil olmak üzere iyileşmeyen herhangi bir yara, cilt veya meme kanserinin göstergesi olabileceğinden incelenmelidir.
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7. KALICI AĞIZ YARALARI
Ağzınızın içinde iyileşmeyen yaralara dikkat edin, özellikle de beyaz veya kırmızı lekeler şeklinde görünüp devam ediyorsa. Bunlar ağız kanseri belirtileri olabilir; bu nedenle düzenli kontroller sırasında diş hekiminize taramalar hakkında soru sormayı unutmayın.
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8. KRONİK BAŞ AĞRILARI
İki haftadan uzun süren ve standart tedavilere yanıt vermeyen baş ağrıları yaşıyorsanız, bunun nedeni bir beyin tümörü olabilir.
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9. YUTMA GÜÇLÜĞÜ
Yutma güçlüğü veya yiyeceklerin iki haftadan uzun süre boğazınızda takılı kaldığı hissi gırtlak, akciğer veya mide kanseri belirtisi olabilir.
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10. AŞIRI MORARMA
Özellikle nedeni belli olmayan alışılmadık yerlerdeki sık morarmalar, lösemi gibi kan kanserlerine işaret edebilir.
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11. SIK ATEŞLENME VE ENFEKSİYONLAR
Tekrarlayan ateşler veya sürekli enfeksiyonlar, genellikle lenfoma veya lösemide görülen bağışıklık sisteminin zayıfladığına işaret edebilir.
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12. CİLT DEĞİŞİKLİKLERİ
Bir ben veya doğum lekesinde fark edilen herhangi bir değişiklik, bir sağlık kuruluşu tarafından değerlendirilmelidir.
Asimetri: Benin bir yarısının diğer yarısına uymaması.
Sınır: Kenarlar düzensiz veya bulanıktır.
Renk: Siyah ve kahverengi tonları da dahil olmak üzere tutarsız renkler.
Çap: Kalem silgisinden daha büyük olması.
Evrimleşme: Boyut, renk, şekil veya kanama gibi belirtilerde herhangi bir değişiklik.
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13. AÇIKLANAMAYAN YORGUNLUK
Dinlenmekle geçmeyen sürekli yorgunluk, çeşitli kanserlerin uyarı işareti olabilir.
Siz veya tanıdığınız biri bu belirtilerden bir veya daha fazlasını yaşıyorsa, doğru teşhis ve uygun yönetim için bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir. Farkındalık ve zamanında harekete geçme, kanserle ilişkili potansiyel risklerin ele alınmasında kilit öneme sahiptir.
Kaynak: AWARENESSACT