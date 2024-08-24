TIR ile çarpıştı: Biri çocuk 4 kişi öldü, 2 kişi yaralı
Erzincan'da TIR ile otomobilin çarpıştığı feci kazada biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı
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Erzincan'da, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen TIR ile otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi'nde çarpıştı.
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Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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Sağlık ekipleri, kaza yerinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
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Yaralanan biri çocuk 3 kişi ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Yaralı çocuk hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.