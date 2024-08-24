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        Haberler Gündem Trafik Biri çocuk 4 kişiye mezar oldu!

        TIR ile çarpıştı: Biri çocuk 4 kişi öldü, 2 kişi yaralı

        Erzincan'da TIR ile otomobilin çarpıştığı feci kazada biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 15:45 Güncelleme: 24.08.2024 - 15:45
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          Erzincan'da, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen TIR ile otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi'nde çarpıştı.

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          Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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          Sağlık ekipleri, kaza yerinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

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          Yaralanan biri çocuk 3 kişi ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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          Yaralı çocuk hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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