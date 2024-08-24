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        Haberler Gündem Eğitim Bakan Tekin: 'Michelin Yıldızı'nın yerine 'Mengen Akreditasyonu' yapalım - Haberler

        Bakan Tekin: 'Michelin Yıldızı'nın yerine 'Mengen Akreditasyonu' yapalım

        Bolu'nun Mengen ilçesinde düzenlenen 37'nci Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali'nde başladı. Festivale katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Anadolu geleneğini, kültürünü akredite eden 'Michelin Yıldızı'nın yerine 'Mengen Akreditasyonu' gibi bir şey oluşturalım istiyorum hep beraber" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 16:46 Güncelleme: 24.08.2024 - 16:46
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        Michelin değil Mengen yıldızı
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline ilişkin, "Anadolu'da bizi bir arada tutan, etnisite, din, dil, kültür, siyasi görüş, hiçbir ayrım gözetmeksizin bizi bir masanın etrafına toplayan, bizi bir arada tutan referans değerlerimizin, bizi millet olarak bir arada tutan değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasını istiyoruz" dedi.

        Mengen ilçesinde düzenlenen 37. Mengen Uluslararası Aşçılık, Turizm ve Gastronomi Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

        Yürüyüşün ardından konuşan Tekin, bu coğrafyanın en temel referans değerlerinden birisinin yardımlaşma olduğunu belirterek, 6 Şubat 2023te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yemek desteği veren Türkiye Aşçılar Federasyonuna teşekkür etti.

        Tekin, Mengen'in gastronomi alanında ekol haline dönüştürülebileceğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bundan sonra en azından Anadolu yemekleri, Anadolu geleneği, Anadolu kültürünü akredite eden Michelin Yıldızı yerine Mengen Akreditasyonu gibi bir şey oluşturalım hep beraber. Bundan sonra Anadolu'nun neresine gidersek gidelim, yerel yemekler, yerel kültür, Anadolu yemekleri, anne reçeteleri sunan restoranların hepsinde Mengen Akreditasyonu arayalım. Bu kadar kişi Kültür Bakanlığına bu konuda talepte bulunursa inanıyorum ki en azından bir mesafe katederiz. Hem de Mengene bu vesileyle bir değer daha kazandırmış oluruz."

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        Bolu'da planlanan eğitim yatırımlarına değinen Tekin, 2024 ve 2025 yatırım programındaki çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

        "TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN HAYATA GEÇECEK"

        Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin yeni eğitim öğretim yılından itibaren hayata geçeceğini söyledi.

        "Yapmak istediğimiz şey şu: Anadolu'da bizi bir arada tutan, etnisite, din, dil, kültür, siyasi görüş, hiçbir ayrım gözetmeksizin bizi bir masanın etrafına toplayan, bizi bir arada tutan referans değerlerimizin, bizi millet olarak bir arada tutan değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasını istiyoruz. Bu minvalden baktığımızda yemek kültürümüzden tutun oturma kültürümüze, birbirimizi saygı ve sevgi içerisinde dinleme kültürümüze kadar her şey, yeni müfredatımızın içerisinde gelecek kuşaklarımıza aktarılacak birer değer" diyen Tekin, gastronomi üzerine ortaöğretim ile yükseköğretimde hem ön lisans hem de lisans düzeyinde programların yaygınlaşmaya başladığını vurguladı.

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        Tekin, sözlerini şöyle tamamladı: "Bazı hususlarını eksik gördüğüm için müdahale etme gereği hissettik. Türkiye'nin tanınmış şeflerini de davet ederek, Gastronomi liselerimizi bir formatla Anadolu kültürünü, Anadolu mutfağını yaşatacak bir formatla tekrar bir organize edelim, düzenleyelim. dedik. Şu an Türkiye'de 7 tane bu anlamda gastronomi lisesi organize ediyoruz. Burada yabancı dilden tutun anne reçetelerine kadar her şey programın içerisinde olacak.

        Bu okulların, gastronomi okullarımızın sadece yemek yapan ya da insanlara hizmet eden bir mekanizma olmaması gerekiyor. Aynı zamanda kültürümüzü bilen, kültürümüzün içinden çıkan yemek kültürünü bilen, öğreten, gelecek kuşaklara aksettiren, servis eden ve aynı zamanda da kullandığı ürünlerin - bunu çok önemsiyorum - hem kullanımını hem de yetiştirilmesi konusunda hassasiyet sahibi bireyler yetiştirmek istiyoruz gastronomi liselerimizde. Kabaca şöyle bakıyoruz; aslında gastronomi dediğimiz şey birbirini tamamlayan bir ekosistem. Bu ekosistemin içerisinden bir parçayı çıkardığınızda, herhangi bir parçayı eksik bıraktığınızda çok farklı noktalara varmış oluruz. O yüzden yeni dönemde gastronomiyle ilgili adımlarımızı da bu şekilde atacağız."

        Bakan Tekin ve protokol üyeleri, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından festivaldeki stantları gezdi.

        Festivalin açılışına Bolu Valisi Erkan Kılıç, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan, Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

        Çeşitli etkinliklerin düzenleneceği festival, yarın sona erecek.

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