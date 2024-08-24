Yine kadın cinayeti! Cani koca döverek öldürdü
Tekirdağ'da Hasan Dim, tartıştığı 2 çocuğunun annesi Elif Dim'i döverek öldürdü
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Tekirdağ'da Hasan Dim, tartıştığı 2 çocuğunun annesi Elif Dim’i (38) döverek öldürdü
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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde meydana geldi. Kentte çiğ köfte dükkanı bulunan Hasan Dim ile fabrikada işçi olarak çalışan 2 çocuğunun annesi Elif Dim arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
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Evde çocukların bulunmadığı sırada çıkan tartışmada Hasan Dim, eşini döverek öldürdü.
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Dim daha sonra evden çıkıp, mahalledeki kahvede oturan 17 yaşındaki oğlunun yanına gidip, "Anneni öldürdüm, eve git bak" diyerek uzaklaştı.
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Eve giden oğlu, annesinin cansız bedeninin bulunca durumu polise bildirdi. Gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Elif Dim’in yaşamını yitirdiği belirlendi.
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İlk incelemede vücudunda darp izleri bulunan Elif Dim'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, olaydan sonra kaçan Hasan Dim’i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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