PEKİ O PRENSES MARIE ANTOINETTE Mİ?

Marie-Antoinette o dönemde prenses olmasına rağmen henüz çocuk yaştaydı, dolayısıyla Rousseau'nun aklındaki prensesin o olması pek olası değildir.

Rousseau'nun yazıları devrimcilere ilham verdiğinden, bazen bu alıntıyı alıp yanlışlıkla Marie-Antoinette'e atfettikleri ve monarşiye karşı muhalefeti uyandırmak için propaganda olarak yaydıkları düşünülmüştür.

Kaynak: Brittanica