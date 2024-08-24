Haftanın Kitapları

ATILGAN: 1959'DAN GÜNÜMÜZE YUSUF ATILGAN ÜZERİNE YAZILAR



68 yıllık ömrüne Aylak Adam, Anayurt Oteli gibi başyapıtları sığdıran Türk edebiyatının en büyük yazarlarından Yusuf Atılgan ve kitapları hakkında 50’lerden günümüze yazılmış önemli yazılar, Atılgan: 1959’dan Günümüze Yusuf Atılgan Üzerine Yazılar’da bir araya getirildi. Cem Akaş tarafından yayına hazırlanan kitap, Yusuf Atılgan okurları için başvuru kaynağı ve bir yol arkadaşı olma niteliğinde. Atılgan'ın kitaplarının değerini hemen anlayanlar vardı ama ilk aşamada tepki duyanlar, anlam veremeyenler de oldu. Bu tepkilerin ana nedeni Yusuf Atılgan’ın cinselliği ele alış biçimi olduğu kadar, şehirli ve taşralı bireyi hem kişisel alanda hem de toplumsal çerçevede kurgulayış biçimiydi. Atılgan’ın metinleri, o zamana kadar edebiyatımızda az görülmüş yenilikler barındırıyordu ve kendisinden sonraki yazarlar için ilham kaynağı olacaktı ama kitapların yayımlandığı dönemde bunun kabul edilmesi o kadar da kolay olmadı.