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FED Başkanı Powell, 2024 Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda konuştu.

İşte Powell'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Enflasyon önemli ölçüde düştü. Artık hedefe çok daha yakınız. Enflasyon beklentileri çıpalanmış durumda, istihdam piyasasında çok fazla bozulma olmayacak.

Faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı, gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak.

Dezenflasyon süreci sadece enflasyon beklentilerinin çıpalanmasıyla gerçekleşebilir.

Şu anda çekirdek enflasyon oranlarına baktığımız zaman 2021’in Nisan ayından Eylül adına kadar adım adım çekilme olduğunu gözlemledik. Sonrasında yılın ortasında sözel yönlendirmemiz çerçevesinde aşağı geldi. 2022’nin başında manşet enflasyon yüzde 6’nın çekirdek enflasyon yüzde 5’in üzerindeydi. Tedarik zinciri sıkıntıları oldu. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı enerji fiyatlarını yükseltti. Çin’deki hala kısıtlamaların olması enflasyonda yükseliş getirdi. Tedarik zincirindeki dar boğazlar ve enerji fiyatlarındaki yükseliş gibi olayların hepsi 1970’lerden beri görülmemiş şekilde enflasyonu tetikleyici bir rol oynadı.

REKLAM ALTIN VE BITCOIN’DE YÜKSELİŞ Powell’ın açıklamaları öncesi altının ons fiyatı 2.495 dolardan işlem görüyordu. Açıklamaların faiz indirimi beklentilerini güçlendirmesinin ardından ons fiyatı hızlı bir şekilde 2.515 dolara çıktı. Benzer şekilde verilen net faiz indirimi mesajının etkisiyle kripto paralarda da yükseliş kaydedildi. Bitcoin 60.990 dolardan önce 62.300 dolara kadar çıktı. Daha sonra gelen satışlarla kazancının bir kısmını geri verdi. Bitcoin 17.20 itibarıyla 61.705 dolardan işlem gördü. 25 Mİ, 50 Mİ? Piyasalarda eylül toplantısında Fed’in faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.

CME FedWatch Tool’da yer alan verilere göre Powell’ın açıklaması sonrası piyasalar 50 baz puanlık bir indirime yüzde 24 ihtimal verirken, açıklamanın ardından bu ihtimal yüzde 32.5’e çıktı. 25 baz puanlık indirime bugün itibarıyla yüzde 62.5 ihtimal veriliyor. Dolayısıyla ağırlıklı beklenti 25 baz puanlık indirim yönünde olsa da Powell’ın bugün yaptığı konuşmalar sonucunda 50 baz puanlık indirim ihtimali fiyatlamalara daha fazla yansımaya başladı.