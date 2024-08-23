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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Müzik dünyasının yeni çıkanları

        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Müzik dünyasının yeni çıkanları

        "Cuma modu"ndan herkese sevgiler! Bu hafta heybemizde Türk müziğinin yıldız adaylarından iki isim var! Yavaş ve aynı zamanda akıcı bir temponun hüküm sürdüğü bu haftaki listemizde sözleriyle öne çıkan eserler olduğu gibi; sadece enstrumanlarıyla bizi serin denizlere kavuşturacak tınılar da mevcut. Müzisyenlerin şarkılarını yayınladığı cumaların bu cuması, her zamanki gibi size yine biraz yıldız, biraz yıldız adayı sunuyor, 'yokluk ve varlık' hissiyle bizleri biraz 'savuruyor'...

        Giriş: 23.08.2024 - 17:03 Güncelleme: 23.08.2024 - 17:03
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        • 1

          "Ah gözleri var ya" teklisiyle listemizde yer eden, diğer şarkılarını da dinlediğimde sadece listede değil kalbimde de yer eden Berkin'den beni anlardan soyutlayan bir şarkı daha: "Benimsin".

          Sanıyorum bir şarkının en iyi formu için hem düzenlemelerin, hem enstrumanın, hem vokalin bir uyumu gerekiyor. Bir de bunun üstüne sözler de anlamlıysa daha ne diyelim? Hele hele yeni dönem Türkçe müziğin güfte çölünde.

          Harika, yumuşak bir gitarın eşlik ettiği harika bir ses, harika sözler. Hepsi Berkin'den dökülüyor. Bir sonraki şarkısını sabırsızlıkla bekliyorum.

          "Gel ya da gelme,

          Sen benimsin

          Ama gelmeni isterim

          Sensiz ben neylerim

          Ama sen... Benimsin"

        • 2

          Ve dinlerken yerimizde duramayacağımız bir şarkı geliyor: "'72 Monte Carlo" LA LOM adlı bir Los Angeles grubunun parçası olan "'72 Monte Carlo", uyumun ve stilin ön plana çıktığı enstrumental bir eser. Biraz sıcak bölgelerin ezgilerini de içinde barındırıyor.

          Gitar, bas ve perküsyonun güçlerini birleştirmesiyle ortaya çıkan LA LOM'dan, içinden çıktıkları kentlerinin ezgisi sizlerle...

        • 3

          Yavaş tempolu Fransız kadın vokallere özel bir ilgim olduğunu reddedemeyeceğim. Tıpkı Adele Haenel'in "De mon ame ton ame", La Femme'nin "Vagues" eserlerine olduğu gibi.

          Bu hafta beni yakalayan eser, Meimuna'dan "fureurs secretes" oldu. Duru bir ses, Fransızca'nın 'bana göre' estetik havası, düzenlemenin vokali öne çıkarmadaki başarısı ve Meimuna'nın eserin bazı yerlerinde kendi çift sesini yapması; bu şarkıyı listede gururla sizlere sunmamın en büyük sebepleri.

          Meimuna bu eserinde bize kelimelerin gücünü anlatıyor, sarf edilmeyen kelimelerin gücü...

        • 4

          Sıradaki şarkımız ise Spotify'da 1.5 milyon takipçisi olan Londralı bir triodan geliyor. London Grammar, bize bugün "Fakest Bitch" adlı eserini takdim etti.

          Bu eserde öne çıkan vokal Hannah Reid. Şarkının söz yazarı da kendisi. Kendi yazdığı şarkıyı en iyi kendisinin hissedeceği de açık. Bu aidiyet sesine de yansımış, temiz ve duru. Dramatik yapıyı veren bir vokal ve düzenlem uyumu, sözleri de ön plana çıkarmış.

          "People don't change, people stay the same

          We are what we are, when you're falling apart

          Don't turn to me with the driest, with the driest tears

          That you've been fakin', fakin' for years"

        • 5

          Ve sona geldik. Son şarkımız, kendisini yaşatmak için bir yıldız adayına ait. Gizem Kosif'e merhaba diyin.

          İlk şarkısını "Saudade" ile 2022'de çıkaran Kosif, bu sever hayallerin savrulduğu, hikaye dolu şarkısıyla kapımızı çalıyor: "Savrulsun"

          Gizem bu şarkının hem söz yazarı, hem bestecisi, hem icracısı. Aslında biz her ankamda Gizem'in kendi dünyasının konuğuyuz bu eserde. Düşler, hayal kırıklıkları, unutuluşlar ve sonunda savrulan ruhlar...

          "İnan çok çaba harcadım

          Var olmaya çalıştım

          Unuttum sansam da her köşede kayıplarım

          Anlamlar ararken kayboldum

          Hayatın peşinden koşarken düşüp durdum

          Kurduğum tüm hayaller

          Savrulsun uzaklara"

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