Galatasaray, Javi Galán'ı gündemine aldı
Galatasaray, İspanya LaLiga ekiplerinden Atlético Madrid forması giyen 29 yaşındaki sol bek oyuncusu Javi Galán ile ilgileniyor
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Yaz transfer dönemi bitmeden sol bek bölgesine takviye yapmayı hedefleyen Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'da Javi Galan gelişmesi yaşanıyor.
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Sol bek arayışında rotayı İspanya’ya çeviren Galatasaray, Atlético Madrid’de fazla forma şansı bulamayan Javi Galán’a göz dikti. Sarı-kırmızılıların, bu transfer için temaslara başladığı ve sol bek oyuncusunu kiralama formülüyle kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.
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İspanyol basınından Relevo’da yer alan haberlere göre, Galatasaray, Javi Galán'ı kiralamak için Atlético Madrid ile temasa geçti. Haberde, Galán'ın önündeki tek seçeneğin Galatasaray olmadığı ancak en iyi seçenek olduğu bildirildi. Ayrıca, LaLiga takımlarından da oyuncuya ilgi duyanların olduğu bilgisi paylaşıldı.
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Piyasa değeri 7 milyon Euro olan Galán, geçtiğimiz sezonu Real Sociedad'da kiralık olarak geçirdi. Toplam kulüp kariyerinde 295 maça çıkan sol bek oyuncusu, 8 gol ve 24 asist kaydetti.