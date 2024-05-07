CHP'den 8. Yargı Paketi'ndeki bazı düzenlemelerin iptali için AYM'ye başvuru

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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen düzenlemede yer alan bazı maddelerin iptali ile yürürlüğünün durdurulması adına Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptıklarını açıkladı.

Günaydın, partililerle birlikte Anayasa Mahkemesi'ne yaptıkları başvurunun ardından Yüksek Mahkeme önünde açıklamalarda bulundu.

Kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen 7499 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 12 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Günaydın, kanun hakkında TBMM'deki görüşmelerde itirazlarını dile getirdiklerini hatırlattı.

İtirazlarına rağmen söz konusu düzenlemenin yasalaştığını belirten Günaydın, süresi içerisinde kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle hazırlanan dilekçeyi Anayasa Mahkemesi'ne teslim ettiklerini söyledi. REKLAM 8. YARGI PAKETİNDE HANGİ MADDELERİN İPTALİ İSTENDİ? İptalini istedikleri düzenlemeleri partinin sosyal medya hesaplarından da paylaşacaklarını dile getiren Günaydın, konu başlıklarının "üye olmamakla birlikte terör örgütüne yardım", "tazminat komisyonu", "hükmün açıklanmasının geri bırakılması", "kişisel verilerin korunması ve işlenmesi" olduğunu kaydetti.

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, şöyle devam etti: "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütüne yardım suçu düzenlenmektedir. Örneğin, burada bir anayasal hakkı için protesto gösterisi yapan kişi ve grupların, terör örgütüne üye olmamakla birlikte diye başlayan keyfi söz dizimi üzerinden gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına neden olabilir. Dolayısıyla bu düzenlenmenin iptalini talep ediyoruz. Daha evvel Anayasa Mahkemesi bu düzenlemeyi iptal etmişti ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde maalesef Cumhur İttifakı çoğunluğu, Anayasa Mahkemesi kararına uyarlı olmayan bir yeni düzenlemeye imza attı. Dolayısıyla bunun iptalini talep ediyoruz.

REKLAM Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi öncesi kurulan tazminat komisyonu yurttaşın adil başvuru ve etkili başvuru hakkını elinden almaktadır. Biz ihtisas komisyonları, ihtisas mahkemeleri üzerinden sürecin yürütülmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bunun da iptalini ve yürürlüğünün durdurulmasını talep ediyoruz. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması düzenlemesi son derece keyfidir. Avukat meslektaşlarımızı, müvekkilleri, sanıkları ve hatta hakimleri zor durumda bırakmaktadır. Dolayısıyla daha doğru bir düzenleme yapılmasına olanak tanıyabilmek açısından bunun da iptalini talep ediyoruz."

"İDARİ PARA CEZALARI CAYDIRIDI DEĞİL" Gökhan Günaydın, 8. Yargı Paketi'yle, kişisel verilerin korunması ve işlenmesiyle ilgili yapılan düzenlemeleri de "son derece sakıncalı" bulduğunu ifade etti. Kişilerin rızası ve bir kanuni koruma olmaksızın sağlık verileri, siyasi parti üyelik bilgileri, dernek üyeliklerinin işlenebildiğini, yurt dışına aktarılabilmesinin söz konusu olduğunu anlatan Günaydın, "Makro verileri işleyicilerin, yasada belirtilen idari para cezaları ile bu meseleden caymaları söz konusu dahi değildir. Caydırıcılıktan çok uzak para cezaları vardır. Bunun da iptali için Anayasa Mahkemesine başvurduk." dedi.