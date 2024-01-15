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        Haberler Gündem Politika CHP'de yerel seçim hazırlığı! İzmir, Antalya ve Muğla adayları kimler olacak?

        CHP'de yerel seçim hazırlığı! İzmir, Antalya ve Muğla adayları kimler olacak?

        Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği üç büyükşehir olan İzmir, Antalya ve Muğla'da yerel seçimler için belediye başkan adayları henüz açıklanmadı. Peki adaylık için hangi isimler konuşuluyor?

        mahirkilic@haberturk.com
        Giriş: 15.01.2024 - 14:06 Güncelleme: 15.01.2024 - 14:06
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        CHP'de gözler İzmir, Antalya ve Muğla'da
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        Yerel seçimler yaklaşırken CHP'de seçim hazırlığı tüm hızıyla sürüyor. Gözler henüz açıklanmayan İzmir, Antalya ve Muğla adaylarına çevrildi.

        İZMİR'DE BATUR VE ATİLLA'NIN İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

        İzmir'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve Bornova eski Belediye Başkanı Olgun Atilla arasında yarış yaşanmıştı.

        Edinilen bilgiye göre son dönemde Batur ve Atilla'nın isminin ön plana çıktığı, yarışın daha çok bu iki isim arasında sürdüğü belirtiliyor. Bir dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için adı geçen CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin ise adaylık teklifini reddettiği kaydediliyor. İzmir Büyükşehir adayının Ocak ayı sonu veya Şubat ayı başında açıklanması bekleniyor.

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        ANTALYA'DA MUHİTTİN BÖCEK-ÜMİT UYSAL YARIŞI

        Antalya’da ise yarışın mevcut Başkan Muhittin Böcek ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal arasında geçtiği belirtiliyor. Böcek, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen MYK toplantısında yeniden adaylık için onay aldı. Ancak ismi Parti Meclisi toplantısında görüşülmedi. Antalya'da Dem Parti ile yaşanan salon gerginliği ve İl Örgütü'nün Ümit Uysal'a desteği dolayısıyla Uysal'ın bir adım önde olduğu belirtiliyor.

        Muğla’da ise mevcut Başkan Osman Gürün aday değil. Gürün'ün yerine, eski milletvekilleri Süleyman Girgin, Mürsel Alban ve Burak Erbay'ın ismi geçiyor. Ayrıca, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat da yine öne çıkan isimlerden birisi.

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