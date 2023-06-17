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CHP'de İstanbul için A ve B planı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki siyasi yasak davası nedeniyle CHP’de, A ve B planları konuşuluyor. A planına göre İmamoğlu'nun yanında başka bir partiden “yedek” aday çıkarılabilir. B planına göre ise cezanın seçimden önce kesinleşmesi halinde Mustafa Sarıgül başta olmak üzere alternatif isimler değerlendirilecek

Giriş: 17.06.2023 - 11:15 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: CHP'de İstanbul için A ve B planı - CHP haberleri
CHP'de İstanbul için A ve B planı
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Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre; değişim tartışmalarının yaşandığı CHP'de bir yandan da yerel seçim hesapları yapılıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi.

Temyize götürülen karar, Yargıtay'da bekliyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması yaşanırken İmamoğlu'nun adaylığına en büyük engellerden birisi olarak bu belirsizlik durumu gösterildi.

İMAMOĞLU'NUN YANINDAN BAŞKA PARTİDEN "YEDEK" BİR İSİM

Şimdi gözler Mart 2024'teki yerel seçimlere çevrildi. Karara göre CHP'de de formül arayışı var. Edinilen bilgiye göre bu kapsamda A ve B planları konuşuluyor.

A planına göre Ekrem İmamoğlu, CHP'nin adayı olarak büyükşehir belediyesine aday gösterilir. Ancak seçim sürecinde siyasi yasak kararının onanması ihtimaline karşı ittifak yapılacak bir başka partiden "yedek" bir isim aday gösterilecek. İmamoğlu'na ceza çıkması halinde yedek isim desteklenecek.

MUSTAFA SARIGÜL İSMİ GÜNDEMDE

B planına göre ise seçimden önce İmamoğlu hakkındaki kararın Yargıtay tarafından onanması halinde başka isimlere yönlenebilir. Bu isimlerin başında da da 2014 yılında CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan ve yüzde 40.08 oy alan Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül geliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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