"KARŞINIZA SÜRPRİZ BİR GELİN ADAYI İLE ÇIKABİLİRİM"



Ortaç, sağlığını soran misafirlere, "Gördüğünüz gibi turp gibiyim. Hatta o kadar iyiyim ki, yakında karşınıza sürpriz bir gelin adayı ile çıkabilirim. Hatta kendisi de şu an burada fakat kim olduğunu bu gece açıklamayacağım. O kendini biliyor" diyerek sürpriz bir evlilik mesajı vermişti.