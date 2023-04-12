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Haberler Yaşam Rekorlar kitabına girdi... Kumandadan daha kısa!

Chihuahua Pearl, dünyanın en kısa köpeği oldu

Chihuahua Pearl, 9.14 santimetre boyuyla dünyanın en kısa köpeği olarak rekor kırdı. Guinness Dünya Rekorları'na göre Pearl, standart televizyon kumandasından daha kısa, yaklaşık bir dolarlık banknot kadar uzun!

Giriş: 12.04.2023 - 10:34 | Güncelleme: ABONE OL
Rekorlar kitabına girdi... Kumandadan daha kısa!
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ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde dünyaya gelen 'chihuahua' cinsi Pearl, 9.14 santimetrelik boyuyla dünyanın en kısa köpeği olarak Guinness Dünya Rekoru kırdı.

Hayvan hastanesindeki bir veteriner hekim tarafından yapılan incelemede Pearl'ün 9.14 santim boyunda ve 12.7 santim uzunluğunda olduğu belirlendi. Bu sayede minik chihuahua bu unvanı almaya hak kazandı.

KUMANDADAN DAHA KISA, BİR DOLARLIK BANKNOT KADAR!

Guinness'ten yapılan açıklamada, köpeğin standart bir televizyon kumandasından daha kısa ve yaklaşık bir dolarlık banknot kadar uzun olduğu belirtildi.

Pearl'ün, 1 Eylül 2020'de dünyaya geldiğinde 28 gramdan daha hafif olduğu aktarıldı. Pearl'ün sahibi Vanesa Semler, köpeğin tavuk, somon gibi yiyeceklere düşkünlüğü sayesinde 553 grama ulaştığını söyledi.

BU YIL 3 YAŞINA GİRECEK

Pearl'ün yanında bir önceki rekorun sahibi Milly'nin de sahibi olan Vanesa Semler, ona sahip oldukları için çok mutlu olduğunu ekledi.

Köpeğini 'diva' olarak nitelendiren Semler, Pearl'ün 'top gibi küçük' ve bir çay fincanından biraz daha uzun olduğunu söyledi.

Semler, Pearl'ün bu yıl 3 yaşına girecek olmasına rağmen 'özünde bir çocuk' olduğunu ifade etti.

*Haberin görselleri Guinness Dünya Rekorları sitesinden servis edilmiştir.

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