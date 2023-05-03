Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Cher ile Alexander Edwards ayrıldı - Magazin haberleri

Cher ile Alexander Edwards ayrıldı

Geçtiğimiz aylarda ilişkisi ile alakalı, "Kıskananlar çatlasın!" ifadelerini kullanan Cher, sevgilisi Alexander Edwards ile yollarını ayırdı

Giriş: 03.05.2023 - 09:03 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Müzik yapımcısı Alexander Edwards ile aşk yaşayan şarkıcı ve oyuncu Cher, bir süredir aşk yaşıyordu.

    1980'li ve 1990'lı yıllarda müzik sektöründe ikon olan Cher'in bir dönem sevgilisiyle nişanlandığı konuşuluyordu. Ancak çifte yakın bir kaynak, "Onlar nişanlanmadı. Yüzük sadece güzel bir hediyeydi" açıklamasında bulunarak, dedikoduları yalanlamıştı.

  • AYRILDILAR

    Geçtiğimiz aylarda ilişkisi ile alakalı, "Kıskananlar çatlasın!" şeklinde konuşan Cher ile sevgilisinden beklenmedik haber geldi. İkili, yollarını ayırdı.

  • NİŞAN BİLMECESİ ÇÖZÜLMÜŞTÜ

    Öte yandan şarkıcı ve oyuncu Cher, geçtiğimiz aylarda pırlanta yüzüğünün fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımlamıştı.

    1980'li ve 1990'lı yıllarda müzik sektöründe ikon olan Cher, gönderisinde, "Söyleyecek kelime yok, Alexander..." ifadelerine yer vermişti. Ardından yüzüğü bir kez daha paylaşan ünlü isim, gönderisine, "Bu fotoğrafı yayınladım çünkü tırnaklar çok güzel" notunu düşmüştü.

    'Yüzük' paylaşımlarının ardından Cher'in, Alexander Edwards ile nişanlandığı şeklinde yorumlanmıştı. Ancak kısa bir süre sonra gerçek ortaya çıkmıştı. Yüzüğün Cher'e Edwards'ın yeni yıl hediyesi olduğu öğrenilmişti.

  • ACI KAYBI

    Ayrıca Cher'in son zamanlarda bir dizi hastalıkla mücadele eden annesi Georgia Holt, hayatını kaybetmişti. Cher, 96 yaşındaki Holt'un acısıyla sarsılmıştı.

  • BELGESEL ÇEKMİŞTİ

    Cher, annesi için 2013'te 'Dear Mom, Love Cher' adlı bir belgesel çekmişti. Cher'in yapımcılığını üstlendiği film, Georgia Holt'un Arkansas'ta geçen çocukluğundan altı evliliğine ve gösteri dünyasındaki kariyerine kadar tüm hayatını anlatıyordu.

    Fotoğraflar: Splash News, AP

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.