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Chelsea'ye bir tekme de Brentford'dan!

Chelsea, evinde Brentford'a 2-0 mağlup oldu ve kötü gidişata son veremedi. Yeniden Chelsea Menajerliği görevine getirilen Frank Lampard, çıktığı 5 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Giriş: 26.04.2023 - 23:58 | Güncelleme: ABONE OL
Chelsea'ye bir tekme de Brentford'dan!
HABERTURK.COM

Chelsea, Premier Lig'in 33. hafta mücadelesinde Brentford'u konuk etti.

Mücadelede gol perdesi 37. dakikada açılırken Cesar Azpilicueta kendi ağlarını havalandırınca konuk ekip 1-0 öne geçti.

Maçın 78. dakikasında Bryan Mbeumo sahne alan isim oldu ve maçın da sonucunu belirledi: 2-0.

Chelsea haftayı 39 puanla kapatırken Brentford ise puanını 47'ye yükseltti.

Yeniden Chelsea'nin başına geçen Frank Lampard, çıktığı 5 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Chelsea, Lampard yönetiminde daha önce Wolverhampton, Real Madrid, Brighton, Real Madrid'e de mağlup olmuştu.

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