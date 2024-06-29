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        Haberler Spor Futbol İngiltere Chelsea, Omari Kellyman'ı kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Chelsea, Omari Kellyman'ı kadrosuna kattı

        Premier Lig ekibi Chelsea, Aston Villa U21 forması giyen 18 yaşındaki İngiliz futbolcu Omari Kellyman'ı kadrosuna kattığını duyurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 16:10 Güncelleme: 29.06.2024 - 16:11
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        Chelsea'den transfer
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        İngiltere Premier Lig temsilcisi Chelsea, yeni sezon kadro planlaması dahilinde transferlerine devam ediyor. Batı Londra ekibi, Aston Villa U21 takımında forma giyen 18 yaşındaki İngiliz futbolcu Omari Kellyman'ı 22,5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı. Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşme süresinin 6 yıl olduğu duyuruldu. Kellyman da transferiyle ilgili, Chelsea’ye katılmanın harika olduğunu söyleyerek, formayı giymek için şimdiden çok heyecanlandığını aktardı.

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