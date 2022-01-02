Chelsea Liverpool maçı hangi kanalda canlı yayınla izlenecek, şifresiz mi? Chelsea Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Chelsea Liverpool maçı için geri sayım başlamış durumda. İngiltere Premier Lig'de 21. hafta mücadelesine sahne olacak Chelsea Liverpool mücadelesi ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte detaylar...

CHELSEA LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Chelsea Liverpool City maçı bugün saat 19:30'da başlayacak.

CHELSEA LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Chelsea Liverpool maçı S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

S SPORT NASIL İZLENİR?

İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Portekiz Süper Lig'in ülkemizdeki yayıncı kuruluşu olan S Sport, Digiturk'te yer almıyor. S Sport 1 ve S Sport 2 kanalları; D Smart, Tivibu, Kablo TV, Turkcell TV+, Vodafone TV, S Sport Plus'tan aylık abonelik ücretiyle izlenebiliyor.