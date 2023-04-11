İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, savunma oyuncusu Ben Chilwell'in sözleşmesini uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, kontratı 2025 yılında tamamlanacak 26 yaşındaki oyuncuyla gerçekleştirilen görüşmelerin ardından sürenin 2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Leicester City'den 2020 yılında 45 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan İngiliz sol bek, Chelsea formasıyla 80 karşılaşmada 9 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

Chilwell, İngiltere Milli Takımı'nda ise 18 maçta görev aldı.