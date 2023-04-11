Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol İngiltere

Chelsea, Ben Chilwell'in sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, savunma oyuncusu Ben Chilwell'le nikah tazeledi. İngiliz futbolcunun sözleşmesi 2026-2027 sezon sonuna kadar uzatıldı.

Giriş: 11.04.2023 - 21:54 | Güncelleme: ABONE OL
Chelsea, Ben Chilwell'in sözleşmesini uzattı
AA

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, savunma oyuncusu Ben Chilwell'in sözleşmesini uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, kontratı 2025 yılında tamamlanacak 26 yaşındaki oyuncuyla gerçekleştirilen görüşmelerin ardından sürenin 2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Leicester City'den 2020 yılında 45 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan İngiliz sol bek, Chelsea formasıyla 80 karşılaşmada 9 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

Chilwell, İngiltere Milli Takımı'nda ise 18 maçta görev aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
2023 Kadir Gecesi tarihi ve ibadetleri
2023 Kadir Gecesi tarihi ve ibadetleri
Aksaray'da sağanak ve dolu etkili oldu
Aksaray'da sağanak ve dolu etkili oldu
Aile Destek Paketi Nisan ödeme ve başvuru tarihleri
Aile Destek Paketi Nisan ödeme ve başvuru tarihleri
"Halka hizmet etmeyi kutsal bir görev kabul ediyoruz"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.