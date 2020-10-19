Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Haberlerİş-YaşamŞirketlerChef Seasons'tan 2.5 milyon dolarlık yatırım

Chef Seasons üretime 2.5 milyon dolar yatırdı

Chef Seasons, yeni sos tesisinin inşaatına Kasım ayında başlayacağını bildirdi. Temmuz 2021’de faaliyete geçecek olan üretim tesisinin sürdürülebilir gıda üretimi konusunda yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle çalışacağı ve atık yönetimi projeleri ile yürüteceği belirtildi. Şirketin yeni tesisini 2.5 milyon dolarlık yatırımla hayata geçireceği bilgisi paylaşıldı

19.10.2020 - 14:20 | Güncelleme: ABONE OL
Chef Seasons'tan 2.5 milyon dolarlık yatırım
HABERTURK.COM

Chef Seasons, İzmir’de yeni sıvı sos üretim tesisinin temelini atmaya hazırlanıyor. Yeni nesil marinasyonlar, kavrulmuş çeşniler, superfood çeşniler ve özel salata soslarından oluşan inovatif karışımıyla 30 ülkede 70 milyondan fazla hane halkına erişen şirketin 2.5 milyon dolarlık yatırımla hayata geçireceği 3 bin metrekare alana sahip 12 milyon şişe/yıl kapasiteli yeni sıvı sos tesisinde üretimin gelecek yıl başlayacağı kaydedildi.

Sıfır atık prensibiyle üretim yapan Chef Seasons'ın, yeni üretim tesisinde de yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanacağı belirtildi. Temmuz 2021 tarihinde faaliyete geçmesi planlanan yeni sos tesisi ile birlikte şirketin satış cirosuna yaklaşık 8 milyon dolarlık katkı sağlanması bekleniyor.

2010-2012 yılları arasında yüzde 331, 2012-2015 yılları arasında yüzde 420 büyüme performansı gösteren şirket, 2017-2020 yılları dönemini de yüzde 206 büyüme performansı ile tamamlamayı hedefliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
O isimle teknede verdiği poz olay oldu
O isimle teknede verdiği poz olay oldu
Daha önce hiç kullanılmamıştı... Virüsü yok ediyor!
Daha önce hiç kullanılmamıştı... Virüsü yok ediyor!
Yanlışın böylesi çok az yaşanır! İspanya'ya diye yola çıktı...
Yanlışın böylesi çok az yaşanır! İspanya'ya diye yola çıktı...
Aşıklar paylaştı... 'Enfes bir gece'
Aşıklar paylaştı... 'Enfes bir gece'
İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü
İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü
Otomobilin çarptığı yayanın feci ölümü
Otomobilin çarptığı yayanın feci ölümü
Mantar toplamak için gittiği ormanda kayboldu
Mantar toplamak için gittiği ormanda kayboldu
Kırıkkale'de trafik kazası: 1'i bebek 5 yaralı
Kırıkkale'de trafik kazası: 1'i bebek 5 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X