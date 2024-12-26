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        Haberler Bilgi Gündem ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor, ne oldu? 27 Aralık 2024 ChatGPT ne zaman düzelecek?

        ChatGPT çöktü mü? 27 Aralık Cuma ChatGPT ne zaman düzelecek?

        OpenAI tarafından geliştirilen ve diyalog konusunda uzmanlaşmış bir yapay zeka sohbet botu olan ChatGPT'ye erişim sorunu yaşanıyor. Kısa sürede 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan ChatGPT erişim sorununa ilişkin OpenAI'dan gelecek son dakika açıklamaları bekleniyor. Peki, "ChatGPT çöktü mü? ChatGPT ne zaman düzelecek?" İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 23:28 Güncelleme: 27.12.2024 - 00:22
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        • 1

          ChatGPT çöktü mü sorusu günün cevabı en çok merak edilen konuların arasında yer aldı. ChatGPT, insan konuşmalarını taklit etmenin ötesinde görevleri yerine getirebilen çok yönlü bir sohbet robotudur. Sosyal medya kullanıcıları, bir süredir yapay zeka botu olan ChatGPT'ye ulaşamadığını dile getiriyor. Peki, ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? ChatGPT ne zaman düzelecek? İşte ayrıntılar...

        • 2

          CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ?

          OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT'ye bir süredir erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar yapay zekaya sordukları sorulardan şu yanıtı alıyor:

          "Bir şeyler ters gitti. Bu sorun devam ederse lütfen help.openai.com adresindeki yardım merkezimiz aracılığıyla bizimle iletişime geçin." şeklinde tercüme edilen hata nedeniyle yapay zekadan yanıt alınamıyor.

        • 3

          CHATGPT NE ZAMAN DÜZELECEK?

          Konuya ilişkin OpenAI'dan gelecek açıklamalar bekleniyor.

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