Hello!’ya konuşan Theron şu ifadeleri kullandı:



"Bir süreliğine sadece annelik yapmak için ara veriyorum. Listemiz o kadar kabarık ki, asla geri dönmeyecek değilim, fakat bir süre ara vermeye ihtiyacım var. Kendimi çok tatmin olmuş hissediyorum. Çok şanslı bir insanım."