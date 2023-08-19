Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünyadan Charlize Theron: Estetik değil, yaşlanıyorum - Magazin haberleri

        Charlize Theron: Estetik değil, yaşlanıyorum

        Charlize Theron, estetik yaptırdığı dedikodularına cevap verdi. Ünlü aktris, "Yüzüm değişiyor ve yüzümün değişmesini, yaşlanmasını seviyorum. Bu estetik ameliyat yaptırdığım anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2023 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ABD'li oyuncu Charlize Theron, estetik yaptırdığına dair ortaya atılan iddialar hakkında konuştu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Theron, söylentileri reddetti.

        • 2

          "ESTETİK DEĞİL, YAŞLANIYORUM"

          Allure Dergisi'ne konuşan Charlize Theron, estetik yaptırmadığını sadece yaşlandığını açıkladı. "Bu normal bir süreç" ifadelerini kullanan Theron, "Yüzüm değişiyor ve yüzümün değişmesini, yaşlanmasını seviyorum. İnsanlar yüz gerdirme ameliyatı yaptırdığımı düşünüyor. Ben yalnızca yaşlanıyorum. Bu estetik ameliyat yaptırdığım anlamına gelmiyor" dedi.

        • 3

          "KİLO VERMEKTE ZORLANIYORUM"

          'Cani' (Monster) filmiyle Oscar kazanan ve rolü için kilo alarak büyük bir değişim geçiren ünlü oyuncu, bir daha proje için kilo almak istemediğini de belirtti.

          Theron, "40 yaşından sonra kilo vermekte zorlanıyorum" açıklamasında bulundu.

          Fotoğraflar: AP

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Havalar sıcak ve bunaltıcı! Alarm zilleri kuraklık için çalıyor
        Havalar sıcak ve bunaltıcı! Alarm zilleri kuraklık için çalıyor
        7 bebeği öldüren hemşire hakkında yeni detaylar
        7 bebeği öldüren hemşire hakkında yeni detaylar
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        İngilizlerin Nelsson ısrarı sürüyor!
        İngilizlerin Nelsson ısrarı sürüyor!
        İskenderun yine sular altında!
        İskenderun yine sular altında!
        İstanbul depreme nasıl hazırlanacak?
        İstanbul depreme nasıl hazırlanacak?
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        Kanada'da OHAL ilan edildi
        Kanada'da OHAL ilan edildi
        Sirkeci-Kazlıçeşme hattında test sürüşü
        Sirkeci-Kazlıçeşme hattında test sürüşü
        Plajda kutlama
        Plajda kutlama
        Çankırı'da heyecan verci keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Çankırı'da heyecan verci keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Kuduz paniği! Hastaneden kaçtı...
        Kuduz paniği! Hastaneden kaçtı...
        Diplomaları yurt dışından
        Diplomaları yurt dışından
        En çok kazandıran 10 DC Evreni filmi
        En çok kazandıran 10 DC Evreni filmi
        Fenerbahçe'den dev hamle!
        Fenerbahçe'den dev hamle!
        8 kişinin yaşadığı 'hayalet köy'
        8 kişinin yaşadığı 'hayalet köy'
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa