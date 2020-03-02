Burada sadece ben değil, babam, annem ve kardeşim de yaşıyor. Sadece biz değil, evlenmiş hayat kurmuş Asyalı insanlar da yaşıyor. Panikteyiz. Bu mesajları aldıkça sizlerle paylaşmalıyım. Türkiye'de yaşayan Koreli, Çinli, Japonlar da sizin kadar endişeli.