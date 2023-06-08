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Küresel ısınmada oynadığı rol açısından karbondioksitin hemen arkasından gelen metan gazı, bu özelliği sebebiyle çevre açısından da oldukça tehlikeli gazlar arasında yer almaktadır. Metan; çok kararlı olmasına rağmen havadaki oranı arttığında patlayıcı olma özelliği de taşımaktadır. Peki, CH4 molekül ağırlığı nedir? İşte, tüm detaylar…

CH4 Nedir?

CH4 bileşiğinin adı metan gazıdır. Hidrokarbonlar grubunun bir üyesi olan metan gazı, doğada bol olarak bulunan renksiz ve kokusuz bir gaz olarak öne çıkmaktadır. Havadan oldukça hafif olan ve suyun içinde de az miktarlarda çözünen metan gazı, yandığı takdirde atmosfere karbondioksit salımı yapmaktadır.

Sanayi devriminden önce atmosferde 720 ppb değerlerinde bulunan metan gazı, tüm dünyadaki sanayileşmeye paralel olarak artmış ve bu sayı günümüzde 1850 ppb değerlerine kadar ulaşmıştır. Atmosfere yayılan ve bura sera etkisine sebep olan metan gazı, güneş ışınlarının geçmesine izin vermekte ancak dünya içindeki ısıyı da hapsetmekte ve bu durumda küresel ısınmaya neden olmaktadır. Bu özelliği sebebi ile metan gazı, çevre sağlığı için oldukça tehlikeli gazlar arasında yer almaktadır.

Çok kararlı bir gaz olmasına rağmen, metan gazının havanın içindeki oranının artması oldukça tehlikelidir ve ciddi patlamalara sebep olmaktadır. Özellikle çöplük alanlarda, madenlerde ve kanalizasyon sistemlerinde yaşanan metan patlamalarının sebebi, ortamda bulunan metan gazı oranının artmasıdır.

Tüm bu zararlarına rağmen metan gazının faydalı kullanımı da mümkündür. Metanın doğal gazın önemli bir bileşeni olması, birtakım organik kimyasalın üretiminde kullanılması ve araçlarda alternatif bir yakıt olarak kullanılabilmesi, metan gazının faydalı kullanımına örnek olarak gösterilebilir.

Çevreye olan olumsuz etkilerinden bahsettiğimiz metan gazının, insan sağlığı için de oldukça tehlikeli bir gaz olduğunu söylemek gerekmektedir. Atmosferde birikmesi neticesinde hava kalitesini oldukça düşüren metan gazı; insanlarda kronik bronşit ve astım gibi rahatsızlara sebebiyet verebilmektedir.

Günümüzde atmosfere salınan metanın %40’ının doğa kaynaklı %60’ının ise insan kaynaklı olduğu bilinmektedir. Özellikle gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlerde, fosil kaynaklardan enerji üretiminde kullanılan birtakım yöntemler, atmosfere salınan sera gazlarına etki etmektedir.

CH4 Asit Mi Baz Mı?

CH4 asit mi baz mı sorusuna yanıt vermeden önce asit ve baz kavramlarının ne olduğundan bahsetmek yerinde olacaktır. Suda çözündüğü esnada çözeltiye, artı yüklü hidrojen iyonları yükleyen maddelere asit; çözünme sırasında hidroksil iyonu yükleyen maddelere ise baz adı verilmektedir. CH4 kimyasal formülü ile gösterilen metan gazı ise ne asit ne de bazdır. Metan gazı hem taşıdığı kimyasal özellikleri hem de sahip oldu ph derecesi sebebiyle nötr bir madde olarak tarif edilmektedir.

Ph cetveli üzerinde 0 ile 7 arasında bir değere sahip olan maddeler asit, 7 ile 14 arasında bir değere sahip olan maddeler baz, 7 ph değerine sahip olan maddeler ise nötr maddeler olarak değerlendirilir. Metan gazının ph değerinin de 7 civarında olduğu bilinmektedir.

CH4 Molekül Ağırlığı

Bir molekülü meydana getiren tüm atomların ağırlık toplamına molekül ağırlığı adı verilmektedir. Bir karbon ve dört hidrojen atomundan meydana gelen metanın (CH4) molekül ağırlığı ise 16.042 g/mol olarak ölçülmüştür.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner