HABERTURK.COM

İnsanlar için oldukça zehirli bir kimyasal ürün olan metanol, su ile tamamen karışabilme özelliğine sahiptir. Yanıcı özelliği sebebiyle güneş görmeyen alanlarda depolanması gereken Ch3oh suda çözünür mü? Ch3oh polar mı apolar mı? İşte, tüm detaylar…

Ch3oh Nedir?

Ch3oh kimyasal formülü ile ifade edilen metanol; keskin kokulu, renksiz ve uçucu bir kimyasal maddedir. Tarihte ilk kez 1661 yılından üretilmesinin ardından insanlar tarafından kuvvetli bir çözücü olarak kullanılan metanol, en basit alkol türü olarak tanımlanmaktadır.

Tarihte ilk kez odunu damıtılmasıyla elde edilmiş olan metanol, günümüzde ise farklı bir yöntem kullanarak elde edilmektedir. Karbon monoksitin hidrojenle olan reaksiyonu sonrası elde edilen metanol, akışkan bir sıvı formundadır. Yoğunluğu 0.791 g/mLt olan metanolün kaynama noktası65.4 santigrat derece, erime noktası ise -98 santigrat derece olarak ölçülmüştür.

İnsanlar için oldukça zehirli olduğu bilinen Ch3oh yaygın adı metil alkoldür ve sahte içki üretiminde kullanılan alkol türü budur. Bir insan tarafından 10 ml metanol tüketilmesi kalıcı körlüğe; 30ml içilmesi ise ölüme sebep olmaktadır.

Oldukça yanıcı olan metanol ya da bilinen ismiyle metil alkol tutuştuğunda mavi bir alevle yanmakta anca bu alev gün ışığında gözükmemektedir. Yanıcı olmasının yanında çok da iyi bir çözücü olan bu kimyasal ürün, bu sebeple sanayinin birden fazla alanında kullanılmaktadır.

Yüksek miktarda oksijene sahip olması sebebiyle araçlarda yakıt olarak da kullanılan metanol, özellikle yüksek hızlara ulaşabilen yarış arabalarında yakıt olarak tercih edilebilmektedir. Bunun yanında, araçlarda kullanılan antifrizlerin imal edilmesinde, polimer üretiminde, iyi bir çözücü olması sebebiyle su arıtma tesislerinde, formaldehit üretiminde metanole rastlamak oldukça mümkündür.

Çok yanıcı olması sebebiyle genellikle güneş almayan alanlarda depolanan metanolün, dünyadaki yıllık üretim miktarı ise yaklaşık olarak 80 milyon tondur.

Ch3oh Asit Mi Baz Mı?

Ch2oh kimyasal formülü ile ifade edilen metanol nötr olarak kabul edilmektedir. Metanol; sulu çözeltilere tam anlamıyla hidrojen ve hidroksil yüklememesi sebebiyle asit ya da baz kategorisine girmemekte ve nötr olarak değerlendirilmektedir.

Ch3oh Polar Mı Apolar Mı?

Metanol ya da halk arasında bilinen ismiyle metil alkol; bünyesinde buluna OH ile negatif ve pozitif yükler barındırması sebebiyle polar olarak ifade edilmektedir.

Ch3Oh Suda Çözünür Mü?

Bir önceki ara başlığımızda metanolün polar bir molekül olduğundan bahsetmiştik. Metanolün bünyesinde bulunan bu hidrojen bağları da bu kimyasal maddenin suda çözülmesini kolaylaştırmaktır ve Ch3oh su ile tamamen karışabilme özelliği göstermektedir.

Ch3oh Elektriği İletir Mi?

Metanol nötr bir madde olmasından dolayı elektriği iletmemektedir. Yalnızca asit ya da baz olan maddelerin sulu çözeltileri elektrik akımını iletmektedir.

Ch3oh Hidrojen Bağı Var Mı?

Metanol; endüstride karbon monoksit ve hidrojenin reaksiyonu sonucu üretilen ve molekül açısından da birbirine güçlü hidrojen bağları ile bağlı olan bir madde olarak tarif edilmektedir. Ayrıca metil alkol ya da metanolün sahip olduğu bu hidrojen bağı; onun suda kolayca çözülmesini de sağlamaktadır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner