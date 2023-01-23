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Cezayir’de askeri helikopter düştü, 3 kişi öldü

Cezayir ordusuna ait askeri bir helikopterin, ülkenin kuzeybatısındaki Ayn Defla kenti kırsalında düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

Giriş: 23.01.2023 - 20:51 | Güncelleme: ABONE OL
Cezayir’de askeri helikopter düştü, 3 kişi öldü
Cezayir’de askeri helikopter düştü! 3 ölü
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AA

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Ayn Defla kentine bağlı el-Ataf bölgesinde programlanmış bir eğitim uçuşu sırasında MI-171 tipi bir askeri helikopterin düştüğü belirtildi.

Helikopterde bulunan 3 askeri mürettebatın hayatını kaybettiği vurgulanan açıklamada, kazanın nedenlerine ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Öte yandan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Said Şankariha’nın hayatını kaybeden askerlerin ailelerine taziyelerini bildirdiği ifade edilerek, Şankariha’nın helikopterin düşüşü ile ilgili soruşturma açılması talimatı verdiği vurgulandı.

Kış mevsiminin başlangıcından bu yana Cezayir’in kuzey bölgeleri fırtınalı soğuk hava dalgası altına girerken, birçok kent ve köy yolları da kar yağışı nedeniyle kapandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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