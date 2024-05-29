Cezayir'den BMGK'ya 'Refah' için karar tasarısı

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Karar tasarısında, tüm tarafların saygı duyacağı acil bir ateşkes talep ediliyor. İsrail'e "acilen" Refah'ta askeri saldırı ve diğer faaliyetlerini durdurma çağrısı yapılıyor.

Tüm esirlerin serbest bırakılması talep edilen karar tasarısında, bu çerçevede uluslararası hukuka uymanın önemine dikkati çekiliyor. AA'nın ulaştığı karar tasarısında BMGK'nin 2712, 2720 ve 2728 sayılı kararlarına uyulması isteniliyor.

Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e yönelik aldığı ihtiyati tedbir kararları anımsatılan karar tasarısında, sivillerin ayrım gözetmeksizin hedef alınması kınanıyor.

Cezayir'in müzakereler için sunduğu karar tasarısının ne zaman oylanacağı ise henüz bilinmiyor. BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma da dün yaptığı açıklamada, İsrail'in, 26 Mayıs'ta Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıda can kaybının çok yüksek olduğunu, en az 200 kişinin öldürüldüğünü bildirmişti.