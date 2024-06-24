Cezaevinden izinli çıktı, tartışmada öldürüldü

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Olay, akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi'ndeki C.Ö.'ye ait iş yerinde meydana geldi.

Cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Volkan Sağıroğlu ile C.Ö. arasında tartışma yaşandı. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından C.Ö., tabancayla Sağıroğlu'na ateş açtı. Sağıroğlu, vücuduna isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirirken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken Sağıroğlu'nun cansız bedeni Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay sonrası kaçan C.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.