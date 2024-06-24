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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Hırvatistan - İtalya maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Hırvatistan - İtalya maçı CANLI YAYIN

        Hırvatistan - İtalya maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu üçüncü maçında Hırvatistan ile İtalya karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelede İtalya'ya beraberlik yetiyor. Hırvatistan'ın ise gruplardan çıkması içib galip gelmesi gerekiyor. Hırvatistan-İtalya mücadelesine dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.06.2024 - 20:55 Güncelleme: 24.06.2024 - 22:09
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        STAT: Leipzig Stadı

        HAKEM: Danny Desmond Makkelie

        SAAT: 22.00

        YAYIN: TRT 1

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu üçüncü maçında Hırvatistan ile İtalya karşı karşıya geliyor.

        Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol, Modric, Brozovic, Kovacic, Sucic, Pasalic, Kramaric

        İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian, Barella, Jorginho, Pellegrini, Dimarco, Raspadori, Retegui

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        Mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetiyor. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Serdar Gözübüyük.

        İTALYA'YA BERABERLİK YETİYOR

        İlk maçta Arnavutluk'u 2-1 yenen, ikinci karşılaşmada ise İspanya'ya 1-0 kaybeden İtalya, grupta 3 puanla ikinci sırada yer alıyor.

        İtalyanlar, Hırvatlara yenilmezse ikinci olarak son 16 turuna yükselecek. Maçı Hırvatların kazanması, Arnavutluk'un da İspanya'yı yenmesi durumunda ise İtalya turnuvaya veda edecek.

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        HIRVATLARA GALİBİYET GEREKİYOR

        İlk iki maçtan bir puan alabilen Hırvatistan'ın gruptan çıkabilmek için galip gelmesi gerekiyor.

        Grupta İspanya'ya 3-0 kaybeden ve Arnavutluk ile 2-2 berabere kalan Hırvatlar, bir puanla son sırada bulunuyor.

        Hırvatistan, İtalya'yı yenmesi ve İspanya'nın Arnavutluk'a kaybetmemesi halinde ikinci sırayı alarak son 16 turuna kalacak. Son maçı Arnavutluk'un da kazanması durumunda ikinci ve üçüncü sırayı alacak takımları belirlemek için sırasıyla averaj, atılan gol ve kartlara bakılacak.

        10. RANDEVU

        Hırvatistan ile İtalya, tarihlerinde 10. kez karşılaşıyor.

        Geride kalan 9 maçta Hırvatistan 3, İtalya bir kez kazandı. Aralarındaki 5 müsabaka ise beraberlikle bitti. İki takım da rakip kalelere 10'ar gol attı.

        Eşleşmede son 3 maç beraberlikle sona erdi. İtalya, tek galibiyetini 1942'de oynanan hazırlık maçında rakibini 4-0 yenerek elde etti.

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