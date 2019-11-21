Hatay'da, cezaevi firarisi Ahmet Kaya (47),dün boşanma aşamasında olduğu eşi Sibel Kaya'yı (41) kalbinden ve karnından bıçaklayarak öldürdü. Bugün gözyaşları arasında toprağa verilen Sibel Kaya'nın eşi tarafından tehdit edildiği için başvurduğu koruma talebinin reddedildiği ortaya çıktı.

CEZAEVİNDEKİ İKİNCİ EŞİNDEN BOŞANMAYA KARAR VERDİ

Koca vahşeti, dün saat 11.00 sıralarında, merkez Antakya ilçesinde Kışlasaray Mahallesi Ay Sokak'ta meydana geldi. İlk evliliğinden 2 çocuğu olan Sibel Kaya, bir süre önce Hatay Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda olan ikinci eşi Ahmet Kaya'dan boşanmaya karar verdi. Cezaevinden firar eden Ahmet Kaya, boşanma aşamasında olduğu eşi Sibel Kaya'nın oturduğu eve gitti.

KALBİNDEN VE KARNINDAN BIÇAKLANDI

İddiaya göre ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Kaya bıçakla Sibel Kaya'yı kalbinden ve karnından yaraladı. Sibel Kaya kanlar içinde yığılırken, Ahmet Kaya kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Sibel Kaya hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Sibel Kaya, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

korkunç olayın ardından polisin çalışmasıyla yakalanan Ahmet Kaya, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından cezaevine gönderildi. Ahmet Kaya'nın, 10 gün önce 'sahte çek' ve 'dolandırıcılık' suçlarından 800 gün hüküm giyip, cezaevine girdiği öğrenildi.

KORUMA TALEBİ REDDEDİLMİŞ

Cezaevinden firar eden eşi tarafından öldürülen Sibel Kaya ile ilgili ortaya çıkan ayrıntı kahretti. Sibel Kaya'nın, boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Kaya'nın kendisini tehdit ettiğini öne sürerek polis merkezine gittiği ve 'koruma tedbir' talebinde bulunduğu, ancak başvurunun mahkeme tarafından reddedildiği öğrenildi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vahşice katledilen Sibel Kaya'nın cenazesi bugün Akcurum Mahallesi'ndeki Mahalle Camiinde düzenlenen törenin ardından yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.