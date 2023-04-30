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Kayseri'de cezaevi nakil aracı devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

Kayseri'de, Elazığ'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 1 mahkum hayatını kaybetti, 7'si jandarma personeli 12 kişi yaralandı

Giriş: 30.04.2023 - 18:14 | Güncelleme: ABONE OL
Kayseri'de cezaevi nakil aracı devrildi: 1 ölü, 12 yaralı
AA

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, devrilen cezaevi nakil aracındaki 1 mahkum yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre, Elazığ'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan cezaevi nakil aracı, Malatya-Kayseri kara yolunun Aşağıkızılçevlik mevkisinde devrildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Araçtaki mahkum A.K, kaza yerinde hayatını kaybetti, 7 jandarma personeli ve 3 mahkumun aralarında bulunduğu 12 kişi yaralandı. Yaralılar, Kayseri'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.

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